За пять лет алтайский Маугли сменил работу в 15 ресторанах

Бывший отшельник Оджан Наумкин на своей странице ВКонтакте сообщил о круглой дате - пять лет, как он работает в общепите. «Это 15 ресторанов, куча стажировок и огромное время с мелкими событиями в одном ключе», - пишет 25-летний парень.

Напомним, что еще в 2014 году юноша с затейливым именем жил на Алтае в маленькой землянке с родителями-эзотериками. Мальчик не имел паспорта, свидетельства о рождении, не учился в школе, и в новый год слушал бой курантов по старенькому шипящему радиоприемнику. После сенсационного появления на людях Маугли начали приглашать на различные ток-шоу как диковинку, после чего на Алтае его записали в граждане и помогли устроиться на курсы барменов.

Тогда же наш герой без страха и упрека пытался открыть собственный бар в Белокурихе. Даже спонсор нашелся, одолживший деньги на оборудование. Но, увы, бизнес не пошел.

- Просто место неудачное выбрал, - махнул рукой несостоявшийся бизнесмен и, выпив в землянке с родителями чая с кипреем на посошок, отправился искать удачи в Новосибирске, а затем в Москве.

- Да, я все это время работал официантом или барменом или совмещал и то, и другое, - рассказал «Комсомолке» Оджан. - Увольнялся по разным причинам. Чаще из-за недобросовестности руководства. В одном из ресторанов мне до сих пор за октябрь прошлого года зарплату не выплатили. В других местах задержка выплат на два с половиной месяца считалась нормальным явлением. Типа, есть чаевые, зачем платить? Естественно, я с этим не соглашался, приходилось увольняться.

По словам Наумкина, сейчас он также совмещает работу официанта и бармена. Зарплаты в 50-60 тысяч хватает на оплату квартиры, бытовые нужды и выплату кредитов.

«Мне кажется, ты променял настоящую, чистую жизнь на…» - написал кто-то ему в комментариях.

- Меня не обижают эти отзывы, - говорит бывший отшельник. - Я бы ответил так: пожалуйста, езжайте в лес хотя бы летом, я уж не говорю зимой, и поживите там хотя бы полгода, поймете насколько это сложно и тяжело.

Бывший обитатель землянки считает, что «в городе, несмотря на то, что ты должен зарабатывать деньги и оплачивать квартиру, жить проще».

Тем не менее, алтайский Маугли мечтает о другой жизни в будущем.

- Мечта любого - уйти из этой сферы и я - не исключение, - вздыхает собеседник, - но попав в пространство, где легко зарабатываются деньги, уйти очень сложно, а выучиться на какую-то другую профессию не быстро. И все же я думаю, это получится, и я когда-нибудь вырвусь из замкнутого круга.