Барнаульский комик: женщины не должны «трындеть» рядом с мужчинами

Барнаульский комик Вячеслав Попов прошел в полуфинал юмористического шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Он успешно преодолел этап концертов, где из пяти членов одной команды выбирают только четырех. Видео выступления появилось на платформе ТНТ-Premier.

«Мой юмор не очень заходит на женскую часть аудитории. Потому что когда я выхожу на сцену, женщины некоторое время под впечатлением. А я даже пластическую операцию не делал, это естественная красота», - начал свое выступление Вячеслав.

Одной из лучших шуток в его монологе, судя по реакции зала, была история про нерушимое правило этикета.

«Если вы хотите счастливо жить с мужчиной, нужно это запомнить, а лучше сделать татуху. Женщина должна идти справа от мужчины и не трын-деть! И-де-альная тишина должна быть справа! Я рассказал это жене на первом свидании, и мы живем душа в душу 15 лет просто потому, что она соблюдает этикет», - рассказал Вячеслав.

Вячеслав Попов. Фото: скриншот видео premier.one

Хорошо «зашла» также его актуальная шутка про людей с телефонами.

«Не люблю людей, которые не сидят в телефонах. На что они тратят свою жизнь? Вот они едут в автобусе и что - просто смотрят вдаль? Если ты любишь даль, то возьми телефон, сфотографируй даль, возьми и приблизь даль, смотри в даль, и не беси людей с телефонами!», - отрезал барнаулец.

Наставник Вячеслава, комик Слава Комиссаренко, еще перед его выступлением заявил, что мужчина готов к выступлению лучше, чем в предыдущем этапе. Так и вышло: барнаулец выступил сильнее и увереннее, чем на этапе дуэлей. В этом сезоне он стал лучше готовиться и больше выступать.

«Эмоции хорошие, шутки раздал, болты пораскидал, как Слава учил. Я повторил достижение прошлого сезона, осталось попасть в финал», - отозвался о своем выходе на сцену Вячеслав.

Другие наставники назвали барнаульца особенным, обаятельным и уверенным. По правилам шоу, троих из пяти комиков на этапе концертов выбирают коллеги наставника команды, а он должен сделать самый сложный выбор из двоих оставшихся. Вячеславу не пришлось висеть на волоске и нервничать: его выбрал Нурлан Сабуров.

38-летний Вячеслав повторил свое достижение из прошлого сезона: тогда он тоже прошел этап концертов, но в финал не отобрался. Тогда он также сначала попал в команду Славы Комиссаренко, а затем его «спас» Руслан Белый, когда мужчина не победил в этапе дуэлей.

По словам Вячеслава, он пришел покорять шоу во второй раз, чтобы «тупо забрать бабки». Ему предстоит пройти еще полуфинал, где из четырех комиков каждой команды выберут только двоих, а затем постараться победить в финале.

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