2019-11-08T13:54:17+03:00
Телевидение

Барнаульский комик вернулся «за бабками» в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Мужчина шутит про себя любимого и родной Барнаул
Анастасия Корягина
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Вячеслав Попов. Фото: скриншот видео premier.oneВячеслав Попов. Фото: скриншот видео premier.one
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Барнаульский комик, 38-летний Вячеслав Попов, принимает участие в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ. Мужчина выступает среди участников команды известного стендапера Славы Комиссаренко.

Вячеслав успешно провел два выступления: он прошел первый отбор и этап дуэлей. Как утверждает комик, у него нет желания получить статус победителя, он пришел «чисто за бабками». Главный приз шоу в этом году - 3 млн рублей.

Известно, что Вячеслав по специальности - преподаватель физической культуры. У него амплуа очень уверенного в себе человека. В одном из выступлений он даже заявил, что считает себя идеальным. Мужчина шутит на разные темы: про насвай, Скриптонита, продажных девушек, цензуру, медицину и родной Барнаул.

«В 1997 году у нас построили Новый мост через реку Обь. В 2016 году открыли лестницу в Нагорный парк. Это все события, которые произошли в нашем городе за последние 30 лет. Скучнее жизнь только у Федора Конюхова», - заявил комик в последнем выступлении.

Вячеслав Попов уже был в проекте в 2018 году. Тогда он тоже сначала попал в команду Славы Комиссаренко, а затем его «спас» Руслан Белый, когда мужчина не победил в этапе дуэлей. Комик дошел до полуфинала, а затем выбыл из шоу.

«Слава Комиссаренко правильно про меня сказал: «Потенциал не раскрыт». Значит, будем с ним раскрывать потенциал. С Русланом не очень получилось», - рассказал Вячеслав в недавнем коротком интервью ТНТ.

В самом первом выступлении на шоу комик шутил про стендап, личные темы и барнаульскую медицину. В частности, он рассказал про акцию по диагностике внутренних органов, куда отправился по просьбе жены. Вместо дорогостоящего оборудования врач буквально воспользовался фонариком и глядел. «Глядь, какая медицина!», - иронизировал Вячеслав.

В 2017 и 2018 годах в проекте также принимал участие барнаулец Матвей Мурзинцев, который шутит про свою инвалидность из-за недостатка гормона роста. Стендаперу 36 лет, а выглядит он как подросток. Оба раза парень не смог дойти до финала, но он регулярно участвует в барнаульских стендап-концертах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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