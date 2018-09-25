Барнаульский комик высмеял местную медицину в шоу «Открытый микрофон»

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-25T10:41:48+03:00

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Барнаулец Вячеслав Попов, как и многие, любит посмотреть юмористические передачи на ТНТ. Однажды он почувствовал, что вполне мог бы оказаться по другую сторону экрана. За идеей последовало действие. Так наш земляк стал участником популярного шоу «Открытый микрофон». О том, как это было, он рассказал «Комсомолке».

Открытый микрофон. Видео с rutube.ru. Выступление барнаульца с 30 минуты..Свадебные ведущие, блогеры, звезды студенческой весны, офисные шутники все они мечтают сделать ошеломительную карьеру в юморе. Но только десятки попадают в проект Открытый микрофон 3 сезон, 5 серия, а настоящими юмористами становятся единицы. Как это бывает смотрите онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720. Эфир 14.09.2018 (14 сентября, пятница).

Звездой себя не почувствовал

– Как ваша жизнь изменилась после того, как вы стали участником шоу «Открытый микрофон»?

– После одного эфира никак не изменилась. Друзья позвонили, сказали, что молодец. При этом они больше не юмором восхищались, а тем, что я попал в телевизор.

– Лично мне ваше выступление показалось одним из самых смешных не только в передаче, но и во всем сезоне. При этом вас последним взяли в команду. Это удивило?

– Когда ты находишься непосредственно на съемках, не видишь все выступления. Кого-то видишь частично, какие-то участники вообще проходят мимо тебя. Меня похвалили, но мало ли. Вдруг там всех так хвалят?! Ну а тут, когда всех разбирают, а участников еще много остается, я в какой-то момент подумал: «можно же пролететь».

– Тем более Слава Комисаренко, прежде чем сказать, что берет вас, озвучил, что ему понравилось выступление Гарика Петросяна.

– Как раз, находясь там, я не видел это выступление. А теперь, когда посмотрел эфир, могу сказать, что у Петросяна было действительно хорошее выступление, но мне повезло больше.

– Вы довольны, что попали в команду к Славе Комисаренко, или у вас были другие мысли на этот счет?

– Доволен в целом. У меня отдельное мнение по поводу Тимура Каргинова. Я вообще считаю, что если кто-то хочет заниматься стендапом, то именно у Каргинова этому можно научиться. Как раз у него чистый стендап. Но он не такой смешной, как у остальных. Например, мне нравится Щербаков, но это чисто посмеяться. А вот стендап в том плане, как развернуть шутку, как мысль донести – это Каргинов. Я думал, что если к Тимуру попаду, и он на мое мировоззрение свое видение наложит, я уйду в какой-нибудь скучный жанр. Я не хотел к нему только поэтому. Со Славой мы хорошо поработали, следующий эфир посмотрите, увидите, чему я у него научился.

Зрители сами решают, когда смеяться

– С телевизионного экрана показалось, что вы чувствовали себя уверенно на сцене, и немного переживали уже в комнате ожидания. А как было на самом деле?

– Так и было. Ничего не придумано. Я хотел показать, что могу легко держаться на сцене. Еще на фестивале хотел выделиться именно этим. Многие участники во время выступления чуть ли не уходили со сцены, куда-то в угол забивались.

– Какое впечатление зал произвел?

– Я думал там концертный зал, а на самом деле небольшое помещение. Человек сто всего. Это не какие-то специально обученные люди, а простой народ, который приходит по приглашению ТНТ. Кому реально весело, они искренне смеются над шутками.

Основной редактор – жена

– Как вы обнаружили, что можете стать интересным стендапером? С чего все начиналось?

– Я считаю, что стендап – этот как раз тот жанр, в котором не нужно придумывать шутки. Шутки придумывают для монологов, это уже сатира. Мне всегда было интересно какие-то вещи подмечать. Ничего не надо придумывать, на улицу вышел и смейся буквально над всем и над всеми. У меня сама по себе дорога шла к этому.

– Что для вас интереснее, писать материал или непосредственно выступать на сцене?

– Нельзя сказать, что я пишу материал, но при этом записываю мысли. Взять шутку про фонарик. Жена отправила проверить здоровье. Это было в Барнауле. Пошел. Проводилась акция по выявлению рака шеи и головы на ранней стадии. Реально ждал, что там будет какое-то крутое оборудование, а тут обычный фонарик. Но тут важно сформулировать мысль, чтобы она было понятна, и было смешно как можно большей аудитории. Писать мне не интересно. Выступать прикольно. Я бы вообще не писал, просто рассказывал, но заставляли нас там писать.

– Вы всегда находите темы для материала из собственной жизни? Много ли вымысла в том, что вы рассказываете зрителю со сцены?

– Ни разу ничего не придумывал. Пока просто то, что я уже заметил, мне бы где-то рассказать. Это лет пять можно выступать.

– Может быть, некоторые шутки имеют особую историю создания, поделитесь?

– Про Скриптонита, например, шутка, как появилась… Услышал песню. Резонансная она была в свое время. Многие ведь как размышляли, что поет человек? Зачем он это делает? Я задумался… 33 девушки! Блин, правда их 33?! Решил посчитать! Жене говорю, прикинь, их 32! Она: «Зачем ты их посчитал?» Как-то так и появилась штука. Они сами по себе появляются из жизни. Кстати, основной редактор у меня жена, если ей весело, значит, в этом что-то есть.

«Не хочу заниматься только стендапом»

– Чем вы занимаетесь в обычной жизни?

– По образованию я педагог. Учителем не работал никогда. Причина банальная. У нас охранник получает больше, чем учитель. Сегодня же пошел бы работать физруком, если бы там была достойная зарплата. А так уже давно работаю отделочником, занимаюсь ремонтом квартир.

– В Барнауле где-то выступаете?

– Не выступаю. Есть у нас в Барнауле ребята, стендапом занимаются, выступают в одном подвальчике. Туда в основном ходят студенты. На каждую аудиторию свои шутки нужны. Я уже взрослый. Смешить студентов мне уже сложно.

– Кто вас поддерживает?

– Никто кроме жены не знал, что я поехал на «Открытый микрофон». Уже за неделю до эфира я рассказал друзьям, что ездил в Москву и скоро меня будут по телеку показывать. Многие сразу подумали, что я на «Школу ремонта» поехал.

– Победителю шоу «Открытый микрофон» в этом сезоне обещают приз – три миллиона рублей. Если удастся выиграть, уже придумали на что пойдут эти деньги?

– Сильно не думал про это. Сумма большая. Куда-то нужно ее вложить.

– Есть какие-то темы, над которыми вы не будете шутить никогда?

– Я не буду шутить над тем, в чем не разбираюсь.

– Что может заставить вас от души рассмеяться?

– Да все что угодно. Меня трудно заставить грустить. Я заметил, что многие, кто занимается стендапом в Москве, в жизни часто бывают угрюмыми людьми. Зачем грустить? Надо радоваться жизни.

– Если бы представилась возможность, хотели бы заниматься в своей жизни исключительно стендапом?

– Нет, конечно. Для меня непонятно, когда человек сосредоточен на чем-то одном. Если умнейший профессор не может дома прикрутить розетку, это ведь не правильно. В Москве есть люди, которые приехали туда и занимаются только стендапом. Это их выбор. Я бы так не хотел.