Фигурку льва возрастом 40 тысяч лет нашли в Денисовой пещере

Сотрудники сибирского Института археологии и этнографии продолжают исследование Денисовой пещеры слой за слоем. В одном из них они обнаружили маленькую фигурку, предположительно пещерного льва.

Если быть точнее, фигурку извлекли из грунта в 11-м слое пещеры, сообщает СО РАН.

- Это начальная стадия верхнего (позднего) палеолита, время, когда на эволюционной арене появляется Homo Sapiens, - объясняет главный научный сотрудник Института Михаил Шуньков.

Ученые предположили, что фигурка могла быть сотворена древним денисовцем под влиянием человека разумного. В качестве материала использовался бивень мамонта – самый «ходовой» материал того времени. Год назад ученые уже сообщали об обнаружении фрагмента древней диадемы. Она также была изготовлена из кости мамонта. Ее возраст оценивался в 45-50 тысяч лет. Фигурка пещерного льва предположительно также относится к тому периоду. Точнее пока сказать сложно.

- Эта фигурка очень небольшая, ее размер 42 мм в длину, 8,5 мм - в ширину и 11 мм - в толщину, - говорят в Институте.

У нее была утрачена голова, но по форме туловища исследователи предполагают, что это изображение пещерного льва, или, как его называют в отечественной науке, — тигрольва. Животное с подтянутым брюхом, с отодвинутыми назад сомкнутыми задними конечностями. Больше похоже на изображение льва в беге либо же перед прыжком. На туловище присутствуют следы красной краски. Возможно, это символизирует ранение.

Для чего именно была изготовлена фигурка, ученые пока не установили. Однако уже найдены общие черты в украшении с предметами, найденными ранее в пещерах на границе Франции и Германии, а также Южной Франции – насечки. Они характерны для позднего палеолита.

Справка «КП»

Денисова пещера расположена в шести километрах от села Черный Ануй Солонешенского района Алтайского края. В 1926 году во время путешествия по Алтаю пещеру посетил художник Николай Рерих. Археологи же открыли ее для раскопок в 1977 году. При исследовании было обнаружено более 20 культурных слоев различных эпох, начиная с 300 тыс. лет назад, – большинство из них до сих пор не изучено.

Пещера горизонтального типа, с широким входом, расположенная близко к воде, на протяжении многих тысячелетий она служила надежным укрытием для людей и животных.

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