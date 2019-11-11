Дневник учительницы. Часть 5: «Коллеги из-за зависти перестают здороваться и отписываются в соцсетях»

Меня зовут Надежда Брылякова. В 36 лет я вдруг решила пойти работать в школу. Уже год как я - учитель начальных классов. Скажу честно, работа мне нравится. Правда, есть и свои трудности. О том, как живется простому барнаульскому учителю, я решила рассказывать в своем дневнике на страницах «Комсомолки».

Мои педагогические инновации

Сосредоточенность ребенка на уроке, как хрустальная ваза при суетливой кошке – хрупкая и неустойчивая. Длительно удерживать внимание детской аудитории весьма проблематично.

Отвлекающиеся ученики начальной школы не лежат тихо на парте, как старшеклассники. Они отличаются неугомонной активностью, что вполне соответствует их возрасту и развитию. Они вертятся, разговаривают или что-то добывают в носу. Как завладеть вниманием детей на целых 40 минут? А затем, еще на 40 и еще…

Многие педагоги в один голос скажут, что нужна смена деятельности. Это неоспоримый факт. Помимо смены деятельности, СанПин рекомендует выполнять комплекс простых упражнений во время урока, так называемые физминутки.

Но бывают исключения из правил, когда тема очень сложная и плясать на уроке практически нет возможности. Мои дети не переносят физминутки совсем. Как услышат, что сейчас нужно размяться, говорят, что не устали. Правда, под музыку танцуют с удовольствием.

У меня всегда припасено несколько музыкальных композиций и хореографических элементов. И я танцую вместе с детьми. Педагогу тоже рекомендуется двигаться, чтобы исключить нежелательные последствия работы на ногах.

Ученики Надежды Брыляковой.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Однажды мне пришла в голову занимательная идея о внедрении познавательно-двигательных игр на уроках. В отличие от физминуток, в такой игре дети двигаются и учатся одновременно. Например, «математический биатлон». На доске написаны выражения, которые нужно решить. Они скрыты полосками бумаги. Ученикам выданы жетоны с номерами. Учитель называет любые два номера (не знает, у кого какой), а дети, у кого окажется этот номер, бегут к доске и соревнуются в скорости решения примера. Если ученик допускает ошибку, бежит штрафной круг через средний ряд. Сначала детям нравится бегать вокруг среднего ряда, позже они понимают, что это препятствует победе их команды. И еще один плюс в этой игре: ученики постепенно отвыкают бездумно носиться по школе на переменах.

Каждую четверть я пересаживаю учеников, чтобы обеспечить нормальное развитие слуха и зрения. Здесь тоже без игры не обходится. На доске закрепляю листочки с именами и фамилиями детей, на обратной стороне шифр. Задача ребенка – найти свой «пятый угол». В этот раз мои волшебники бродили по классу, как по Кносскому лабиринту в поисках Минотавра, всем было очень интересно.

Еще один фактор обеспечения устойчивости внимания школьников – это красноречие педагога. Нужно быть в теме и умело поддерживать с ними разговор. Но самое главное, у учителя должно быть гибкое чувство юмора. Именно оно позволяет стать «душой коллектива». Такого учителя всегда будут внимательно слушать. Приветствуется и стремление из каждого урока сделать маленькое представление. Конечно, не всегда все получается, но опускать руки запрещено. Я испытываю моральное удовлетворение, когда вижу удивление в глазах детей. Значит, день прошел не зря.

Психологические айкидо

Есть и обратная сторона инновационной деятельности педагога – обыкновенная зависть коллег. Нужно быть готовым к этому и умело отражать негативные эмоции. Можно в таких случаях использовать психологическое айкидо:

1. Знайте, что о вас будут говорить под каждым учительским столом, под каждым глобусом, перестанут здороваться и отпишутся в социальных сетях. Не стоит беспокоиться, это женский коллектив. Я сама иногда бываю чем-то недовольна, однако, держу свое мнение при себе. Некоторые люди не умеют этого делать, демонстрируя инфантилизм. Будьте снисходительны.

2. Нужно понимать, что все педагоги в школе находятся в равных условиях, имеют одинаковую учебную базу, оснащенность кабинета, наполняемость класса. Следовательно, успех зависит только от них самих. Безусловно, нужно много работать, в том числе над собой. Путь педагога тернист, как тот самый лабиринт, где недавно ходили мои дети. Мы до сих пор пишем планы саморазвития на год. Так почему бы в этот раз не поставить перед собой реальные цели и задачи, а ложное бумаготворчество отправить в прошлое? А кто не достиг целей, пусть занимается самоанализом.

3. Бегите всегда за одним зайцем. Второго ловит другой учитель. А тот, кто на охоту не пошел, всегда будет недоволен вашей добычей. То беспородный, то тихо бежал и поддавался.

4. Всегда придерживайтесь делового стиля общения. Не принимайте участия в авантюрах. Игнорируйте провокаторов конфликта. Желайте всем добра. Оно не вернется, но совесть ваша будет чиста.

5. Помните, зависть – наивысшая форма признания. Не главное, что вы решили учить детей, главное, чтобы вы делали это хорошо.

Продолжение следует...

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