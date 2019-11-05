Дневник учительницы. Кто лучше: Вася или Петя?

Меня зовут Надежда Брылякова. В 36 лет я вдруг решила пойти работать в школу. Уже год я - учитель начальных классов. О том, как живется простому барнаульскому учителю, я решила рассказывать в своем дневнике на страницах «Комсомолки».

Дети отдыхают - учителя работают

Бытует мнение, что на каникулах учителя отдыхают, как и их воспитанники. Как бы мне этого хотелось! Но это абсолютное заблуждение. Методическую работу и отчетность никто не отменял. Поэтому улыбаемся и пашем. Основная задача в этот период – сверить календарно-тематическое планирование с электронным журналом, сдать отчеты по выполнению рабочей программы, чтобы тема отошла к теме, час к часу. Будто деньги считаем. Сдаем отчеты по успеваемости, посещаемости, наполняемости и движению учеников. Мы превращаемся в бухгалтеров и сдаем педагогический баланс. Это очень скучное занятие, но не особо мучительное, в отличие от бухгалтерской работы. Каждый отчетный период я сочувствую работникам бухгалтерии. Итак, отчет сдан с первого раза, потому что заместитель директора по учебной работе – золотой человек, любит нас и поддерживает.

Почему у моего ребенка тройка?

Сегодня весь день делаю анализ объективности оценки знаний обучающихся. Это необходимая процедура для всех участников образовательного процесса. Иногда педагогу поступает вопрос от родителей: «Почему моему ребенку поставили три за четверть, а не четыре?» В каждом образовательном учреждении на сайте в электронном виде есть документ, в котором прописаны критерии объективной оценки знаний. Обычно я знакомлю с нормативной базой лицея на родительских собраниях, чтобы исключить такие вопросы в конце четверти.

Объективность оценки знаний – это способность учителя смотреть на достижения ребенка бесстрастным взглядом. Возможно ли такое, особенно со мной? И да, и нет. С одной стороны, одинаковые оценки характеризуют одинаковое качество знаний учащихся, что в корне неверно. С другой стороны, в основе оценки лежит фактическая успеваемость учащихся, а не субъективное мнение учителя по отношению к ребенку. Но все мы понимаем, что четверка четверке рознь. Один учится на 4 и 5, другой на 3 и 4, и у обоих выходит за четверть 4. На мой взгляд, разница ощутимая и никакой объективности здесь нет, потому что уровень знаний разнится.

Как объективно оценить работы детей, если один выполнит правильно, а другой правильно и долго? Основная проблема заключается в недостаточной разработанности критериев и методов оценки. И их всегда будет недостаточно. Дети все разные, их способности тоже. И учебных программ развелось, как тараканов. У каждой программы есть свои адаптированные критерии оценки, и они очень обобщены. Тогда учителю ничего не остается, как следовать критериям и полагаться на интуицию.

Как правильно ставить оценки?

Например, Пете нужно задать три вопроса по миграции перепончатокрылых, а Вася будет напряженно вспоминать, кто это такие. Зато Александр составил пищевую цепочку и принес шершня в коробочке, осуществив внеплановую эвакуацию из класса. Таким образом, учитель реализовал индивидуальный подход в проверке знаний, соответственно, оценил тоже субъективно. Как Александру не поставить пятерку за углубленное изучение темы, несмотря на принесенные неудобства и шок учительнице? И Пете нужно поставить пять, потому что он усвоил учебный материал. Васе ставим пять в качестве мотивации, чтобы поверил в себя, но понимаем, что знает он материал на кривенькую четверку. Видите, не получается холодное и равнодушное оценивание, ведь и психологический показатель необходимо держать на должном уровне. Главная моя задача – воспитание многогранной и успешной личности. Оценивая знания детей, я объективна и субъективна одновременно. Анализ проведен успешно.

Все дети – волшебники!

Придут дети после каникул, а я им сразу грамоты начну раздавать! За трудолюбие, знания и активность. Мои волшебники на каникулах активно принимают участие в онлайн-олимпиадах и занимают первые места. Горжусь их умением работать и отдыхать. Они знают, что останавливаться нельзя, потому что жизнь в движении. Надо идти вперед, учиться, ошибаться, падать и всегда вставать. Всем на зависть. Меня спрашивают, почему я называю детей волшебниками. Дело в том, что дети открыты и честны, способны удивляться и восхищаться, излучают добро и радость, преданность и искренность, верят в чудеса. Они очень стараются меня порадовать. Находясь в детском коллективе, несмотря на быт, политику и экономику, я тоже становлюсь волшебником, потому что обретаю веру в чудеса, приобщаюсь к светлому педагогическому созиданию. Разве это не волшебство?