Дневник учительницы: «Иногда я чувствую себя полковой лошадью»

Мы продолжаем публиковать дневник барнаульской учительницы Надежды Брыляковой. В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Ура, каникулы!

Пятница, последний учебный день в этой четверти. На работу бегу, улыбаясь и подпрыгивая, размахивая вкруговую сумочкой. Не обращаю внимания на лужи и недоумевающие взгляды прохожих, потому что моему поведению есть веская причина. Во-первых, я, как и вы, люблю пятницы, во-вторых, сегодня мы подводим итоги, выставляем оценки за четверть, фестивалим на линейке и генералим в классе. Красота! Не день, а праздник!

Днем ранее

Как научить детей не волноваться перед контрольными работами? Легко. Не сообщать им об этом. Я допускаю и использую этот метод в своей работе, так как считаю, что в начальной школе дети более ответственно подходят к образовательному процессу и неудачи воспринимают весьма болезненно, вплоть до стрессового состояния. Принципиально не пугаю контрольными. Когда озвучиваю оценки, дети удивляются и спрашивают: «А что, вчера это и была контрольная?»

Дети из среднего звена рассказывают, что готовятся по ночам, чтобы начать «плясать» на контрольной, потому что учительница перед ними «плясала» всю четверть. А вместе «плясать» не судьба? Ведь это результат не только ребенка, но и учителя. Зачем устраивать триллер из того, что должно быть в радость? Надо учить детей быть успешными. Неудачников на Земле хватает.

Я учу детей не бояться трудностей, мало ли где могут срочно понадобиться знания. Жизнь же нас ни о чем не предупреждает, бьет и не спрашивает разрешения. А мы должны уметь дать, если и не отпор, так сдачи. Будь готов! Всегда готов! Помните? Поэтому, контрольные провожу нежданчиком. Это же высший педагогический пилотаж, когда за срез знаний выходит много пятерок и четверок и всего две «попки гномика»! Даже в моем классе такие результаты бывают, хотя я не волшебник, я только учусь.

День пятницы продолжается. Мы идем в столовую, все съедаем, идем на линейку, собираем значительную часть грамот, фотографируемся, шутим, выставляем оценки. Судя по счастливым лицам учащихся, я нигде не ошиблась. Я приглашаю всех в кино. Дети радуются. Мне приятно, что они всегда за правое дело. Если надо, и в разведку со мной пойдут, и прапорщика зашутят.

Я - бунтарь

Когда все дела были сделаны, я раздала детям листочки и попросила выразить свои мысли о первой четверти, что понравилось, что показалось трудным или скучным. Анонимно. Это нужно мне для обратной связи. Согласитесь, детей редко кто спрашивает о том, что их волнует, и чего они хотят. Им просто дают учебный материал, а они его учат. Это правильно, но скучно.

Класс Надежды БрыляковойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Получается, я бунтарь. Я строю свою работу на эмпатии и стараюсь адаптировать учебный материал таким образом, чтобы всем было интересно. Особенно хорошо это реализуется в гуманитарном спектре. Что касается точных наук, то мы обожаем решать задачи про Путина и Медведева. А еще играем в математический биатлон – это когда носимся по классу (без лыж и винтовки) и решаем выражения на скорость.

Иногда дети просят меня общаться с ними на английском языке. А иногда я прошу моих иностранцев поговорить со мной на узбекском, пушту (Афганистан) или армянском. Какие у меня многогранные дети! Этим приемом я воспитываю в них толерантное мировоззрение. Нам интересно слушать рассказы о национальной кухне и традициях, мы даже придумали и создали большую кулинарную книгу, которая хранит рецепты разных стран, народов и просто семей. Наверняка, в каждой семье на особое торжество готовится всеми любимое, фирменное блюдо. И это - здорово! А один раз, дети испекли для меня торт, и мы его съели на уроке математики. Но это по секрету, только между нами.

А на педсоветах, когда каждый педагог говорит о своем классе, я думаю, что у меня не класс, а классная команда. Потому что мы открыты и честны, не темним и не притворяемся лапочками. Мы высказываем свое мнение и делаем выводы. У нас принято обниматься, держаться за руки, танцевать каждый день, плести косички и браслетики, секретничать, а иногда даже сплетничать. Нам нравится петь песни, мы входим в состав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которая открывает нам новые горизонты в становлении социально ответственной личности. Мы вместе сидим в интернете на образовательных онлайн-платформах, где расширяем свой кругозор в интерактивной форме, там же и чатимся. Нам это очень нравится. Я всегда говорю, что вместе мы сила. Мы – волшебники!

Иногда, в своей работе, я чувствую себя полковой лошадью. Эмоциональная нагрузка просто космическая. Но когда дети откликаются и возвращают позитивные эмоции втройне, поверьте, за спиной вырастают крылья, и я чувствую себя фениксом. Это и есть желанное чувство единения со своей командой.

Продолжение следует.