Оскорбляет народ и память. Алтайского заключенного осудили за татуировку

В Ленинском районном суде Барнаула прошло заседание, где на скамье подсудимых оказался заключенный алтайской колонии. Судили мужчину за татуировку со свастикой.

Как говорится в постановлении на сайте суда, гражданин Солодовников, отбывающий наказание в ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю, во время спортивных занятий «публично демонстрировал татуировку с нацистской символикой, запрещенной Нюрнбергским трибуналом». Тем самым он нарушил ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80 «Об увековечивании победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». В России использование любой формы нацисткой символики признается «оскорблением многонационального народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Протокол об административном нарушении был составлен в конце сентября. На заседании Солодовников признал вину и отметил, что набил её еще в 2003 году. Татуировка символа с орлом расположена у мужчины на правом плече.

- В то время интересовался националистическими течениями. На территории ЛИУ-1 он занимается в спортивном городке в отведенное время на тренажерах. Допускает, что, когда он занимался на тренажерах с голым торсом, татуировку могли видеть другие осужденные, - говорится в постановлении.

Свидетелями по делу проходили двое других заключенных. Они подтвердили, что видели татуировку Солодовникова.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в одну тысячу рублей.

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