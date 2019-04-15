2019-04-15T11:42:52+03:00
Общество

Алтайский заключенный написал «Тотальный диктант» на пятерку

Он оказался одним из семерых отличников во всем регионе
Иван ОЛЕКСЮК
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25-летний Владислав Сухин, который отбывает наказание в барнаульском ЛИУ-125-летний Владислав Сухин, который отбывает наказание в барнаульском ЛИУ-1Фото: Яна КОРОЛЕВА
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Алтайский заключенный оказался одним из семерых отличников «Тотального диктанта» в регионе. 25-летний Владислав Сухин, который отбывает наказание в барнаульском ЛИУ-1, написал текст без единой ошибки.

- Это предварительные итоги, пока у нас семь отличников из 949 участников. Это антирекорд по числу отличников для нас. Возможно, это связано с тем, что в этом году текст диктанта действительно был сложным. Окончательные результаты станут известны в среду. Не исключено, что отличников станет больше, - рассказал один из организаторов «Тотального диктанта» Артём Шмаков.

Диктант Фото: Яна КОРОЛЕВА

ДиктантФото: Яна КОРОЛЕВА

Акция состоялась 13 апреля, в Барнауле работало 18 площадок. Одна из них - лечебно-исправительное учреждении №1, где диктант писали 25 заключенных . Текст «Простое сердце» осужденным читала известная в городе радиоведущая Виктория Романова.

Как рассказали в пресс-службе краевого управления ФСИН, на их площадке имеются хорошисты и троечники. Что касается отличника, он отбывает наказание за распространение наркотиков. Владислава Сухина осудили, когда он учился в Алтайском государственном университете по специальности «Экономист общего профиля». Парень говорит, нужны были деньги, поэтому начал делать закладки с наркотиками. Его поймали и осудили.

- Он отбывает наказание уже год и три месяца. Еще осталось почти три года до конца срока, также есть возможность выйти по УДО несколько раньше. Мы с ним побеседовали, он говорит, что в школе учился на четверки-пятерки, в университете тоже проблем с учебой никогда не было. Оступился, захотел легких денег, теперь расплачивается. В колонии учится на слесаря по ремонту автомобилей, участвует в самодеятельности, играет в театре, - рассказала руководитель пресс-службы краевого УФСИН Анна Гузенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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