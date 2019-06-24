2019-06-24T08:56:59+03:00
Общество

«Частичка себя»: жительница Барнаула подарила 14-летнему сыну татуировку

Велосипед был выбран в качестве тату как символ движения
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Жительница Барнаула подарила 14-летнему сыну татуировкуЖительница Барнаула подарила 14-летнему сыну татуировкуФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Жительница Барнаула Елена (имя изменено по просьбе героя публикации) уже несколько лет работает тату-мастером в одной из местных студий. Женщина воспитывает двоих детей. Взрослые люди, имеющие татуировку, знают, как родители относятся к рисункам на теле – весьма негативно. Но наша героиня, когда старшему ребенку исполнялось 14 лет, предложила ему подарить частичку себя, а именно – маленькую татуировку. О необычной истории «синего велосипедика» читайте подробнее в материале «Комсомолки».

- Я предложила татуировку в качестве подарка на 14 лет - он не поверил. Но когда в день рождения я начала готовить рабочее место... Диапазон эмоций зашкаливал, от паники и истерики до полного восторга и эйфории. Боялся и смеялся. Друг, что находился рядом, тоже не мог поверить своим глазам и егозил, наверно, больше чем сын. Радовался за него, хоть и на пару лет старше, и у самого нет тату, - рассказала Елена.

Весь процесс работы занял около 15 минут. Эскизом был выбран маленький синий велосипед – символ движения, по словам Елены. Решилась женщина на этот шаг, чтобы её часть всегда была с сыном. Место было выбрано весьма тайное – внутренняя часть ступни рядом с пяткой. Размер татуировки – всего полтора сантиметра.

Кстати, как отметила женщина, выбранное место для тату является одним из самых болезненных, но мальчик вытерпел.

Предостерегая комментарии противников нательного творчества, Елена уточнила, что не является приверженцем детских татуировок. Тем не менее, спрос на это есть.

- Дети обращаются к нам с просьбой сделать татуировку, но мы работаем лишь в том случае, если родители дают письменное разрешение в нашем присутствии. Сама я, не рекомендую делать татуировки хотя бы лет до 20, потому что формируется характер, формируются вкусы. К нам очень часто приходят взрослые люди, которые сделали тату в 16-17 лет, и мы эти тату перекрываем, потому что сделаны они был по глупости, лишь бы что-нибудь сделать, либо мода. Татуировка - это взвешенное, взрослое решение. Это навсегда, - пояснила Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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