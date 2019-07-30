Из «Единой России» ушел депутат АКЗС Андрей Волков

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-30T12:34:44+03:00

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Андрей Волков, депутат АКЗС, уголовное дело на которого сейчас рассматривается в суде, сообщил о своем уходе из «Единой России», сообщает «Банкфакс».

Свой уход Волков прокомментировал достаточно эмоционально. Он отметил, что курс «партии власти» уже давно не соответствует тем идеалам, которые были в самом начале его нахождения в «Единой России». Сейчас депутат планирует связать свое политическое будущее с «Партией Роста».

Волков также отметил, что это решение далось ему не просто. Но, несмотря на это, положение дел, которое он наблюдет сейчас, его совсем не устраивает.

- Что есть партия сегодня? Нет лица, принимающего решение, полная разрозненность и отсутствие партийной работы, в том числе и с избирателями, - утверждает Волков.

К слову, депутат также добавил, что в стане единороссов многие якобы не поддерживают избранный курс, но пока не осмеливаются признаться в этом публично.

ИСТОЧНИК KP.RU