2019-08-29T08:39:42+03:00
Политика

Скандальный алтайский депутат предложил убрать с должности спикера Александра Романенко

БОРЗОВ Денис
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Заседание АКЗСЗаседание АКЗСФото: Олег УКЛАДОВ
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Народный избранник, бывший член партии «Единая Россия», которого обвиняют в растрате и присвоении средств жильцов многоквартирных домов, Андрей Волков на сессии 29 августа предложил внести в повестку дня вопрос об отзыве спикера Законодательного собрания Александра Романенко.

Его поддержал коллега Василий Железовский, однако председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов напомнил народным избранникам о соблюдении регламента, законе и установленной процедуре. Он пояснил, что для вынесения подобных вопросов нужно заручиться поддержкой большего количества депутатов.

Как сообщает «МК на Алтае», Андрей Волков остался в меньшинстве. Депутаты идею не поддержали, и даже голосовать за включение в повестку не стали. Они решили вернуться к обсуждению ранее обговоренных вопросов, таких как отмена деклараций для сельских депутатов, узаконивании несанкционированных свалок и правовом статусе волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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