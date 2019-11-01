Женский монастырь и замок для любовника: какие тайны хранят алтайские СИЗО?

31 октября свой профессиональный праздник отметили работники следственных изоляторов и тюрем. Тюрем в Алтайском крае нет, а вот следственных изоляторов целых два: СИЗО-1, расположенный в Барнауле, и СИЗО-2 – в Бийске. Сегодня в них содержится около 1200 человек, подозреваемых и обвиняемых в различных преступлениях. В свое время через эти изоляторы прошли скандально известный депутат АКЗС Александр Мастинин, бывший вице-губернатор края Юрий Денисов, виновник резонансного ДТП на пр. Ленина Александр Руденко.

Помимо звучных фамилий сидельцев оба изолятора могут похвастаться интереснейшей историей создания. Так барнаульское СИЗО хранит тайны некогда располагавшегося здесь женского монастыря, а история создания бийского СИЗО окутана любовными перипетиями.

Бывший женский монастырь

Старинный режимный корпус №1Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Ещё в 1894 году на месте СИЗО-1 потомственная дворянка, совладелица Иткульского винокуренного завода Евдокия Судовская основала женскую общину. На её средства построили и освятили три церкви. В 1900 году община получила статус монастыря и была переименована в Барнаульский Богородице-Казанский женский монастырь, который просуществовал до 1920 года. В последующем, по решению властей, монастырь переименовали в «сельскохозяйственную трудовую общину», а осенью – в «городок просвещения». Здесь поочередно размещались курсы красных учителей, сельскохозяйственный техникум, детские дома.

Режимное учреждение на этом месте появилось в 1925 году – Барнаульский исправительно-трудовой дом. В 1955 году учреждение переименовали в СИЗО-1. Изначально арестантов рассаживали в камеры именно в бывшем общежитии монахинь – режимном корпусе №1. В дальнейшем построили еще несколько корпусов.

Старинный режимный корпус №1 законсервировали. С декабря 1994 года постановлением АКЗС комплекс зданий, включающий в себя притвор храма в честь иконы Казанской Божьей Матери, общежительный корпус, остатки монастырской стены, объявлен памятником архитектуры краевого значения и состоит на охране государства.

Тюремный замок

История следственного изолятора №2 начинается в 18 веке, когда на месте нынешнего СИЗО был построен тюремный замок. С замком связаны две легенды.

Одна из них гласит, что каменную тюрьму построили на деньги купчихи Елены Морозовой для ее любовника. Вдова Морозова унаследовала от упокоившегося супруга кожевенный завод – самый крупный в Западной Сибири, и миллион на банковском счету. Не долго думая, купчиха Морозова взяла себе управляющего. Им оказался уже не молодой холостяк, которого Морозова приблизила к себе во всех смыслах.

Находка во время ремонта СИЗО-2Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Управляющий оказался не чист на руку и попал под суд. Его приговорили к каторжным работам и отправили в Восточную Сибирь. Не в силах пережить разлуку с возлюбленным Елена Морозова обратилась к губернскому прокурору с ходатайством о переводе ее бывшего в деревянный острог Бийска. Прокурор согласился, но при условии, что просительница на свои деньги построит новую каменную тюрьму. Так в 1871 году была построена Бийская тюрьма, больше походившая на замок.

Согласно другой версии, основанной на документах Томского государственного архивного фонда, Бийскую тюрьму построили в 1843 году на государственные деньги. В историческом архиве теряется целый отрезок времени. Известно лишь, что в 1936 году фактическая численность заключенных тюрьмы превышала лимит содержания в 17 раз!

Находка во время ремонта СИЗО-2Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В 2015 году в следственном изоляторе №2 был проведен капитальный ремонт. В корпусе постарались сохранить архитектуру 19-го века: оставили арочные потолки, нависшие вентиляционные трубы, решетчатый потолок, соединяющий первый и второй этажи. Когда шел ремонт, в стенах здания нашли множество старинных вещей: чернильницы, гвозди и прочее. Особым достоянием изолятора являются кованые немецкие перила и лестничные ступени, которым более 150 лет. Здесь даже сохранились подземные переходы, по которым когда-то из здания в здание переводили заключенных. Сегодня ими никто не пользуется.