Грач на свободе: Осужденный депутат Александр Мастинин вышел по УДО

Осужденный за хищение 12 млн рублей на шесть лет алтайский депутат Александр Мастинин вышел на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение). Об этом рассказала его адвокат Елена Фогель.

По ее словам, он освободился в конце октября этого года. Это стало возможны по решению суда с учетом поправок статьи 72 УК РФ, которая говорит, что нахождение в СИЗО засчитывается в общий срок, причем один день в следственном изоляторе равняется полутора дням, проведенным в тюрьме.

Напомним, Александр Мастинин был осужден в ноябре 2016 года как руководитель преступной группы, похитившей 12 миллионов рублей, перечисленных жителями краевой столицы УК «Родной Барнаул». Эти деньги так и не поступили ресурсоснабжающим структурам. Маcтинин в тот момент возглавлял эту управляющую компанию.

Мужчина находился в изоляторе с июля 2015 года. Получается, ему засчитали в общий срок около 2,5 лет. Кстати, с 2013 года Мастинин был в бегах. Его задержали с поддельным паспортом на имя Валерия Грача в московском аэропорту. Долгое время задержанный отрицал сам факт того, что он Александр Мастинин. В итоге его опознали и осудили.

В тюрьме он жаловался на нарушения своего содержания. Кроме того, он сломал ногу в знак протеста против дисциплинарного наказания. Как рассказала адвокат Елена Фогель, на освобождении экс-депутата их сотрудничество не окончено. Они намерены в судебном порядке разбираться с правонарушениями в отношении ее подзащитного во время следствия и отбывания срока заключения, в том числе, речь идет об избиении, каком именно - не уточняется.

Стоит отметить, что тюрьма пошла на пользу бывшего избраннику народа – он избавился от лишнего веса и помолодел, будто был не в местах не столь отдаленных, а в санатории. Где он находится сейчас – неизвестно. Адвокат отказалась раскрывать эту информацию.

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