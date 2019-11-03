Полноценный гражданин. Мария Бутина показала свой новый российский паспорт

Вернушаяся из заключения в США жительница Барнаула Мария Бутина получила новый российский паспорт. Фото документа она выложила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Я - снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт", - написала девушка.

По словам Марии, прежний внутренний российский паспорт у нее отобрали сотрудники ФБР и "подло" не вернули. Девушка предположила, что они сохранили документ у себя "с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств".

К ее посту написали несколько десятков комментариев. Люди поддерживают девушку, поздравляют с возвращением. "Маша, ты всегда была полноценным гражданином России! Паспорт - это так, бумажка, намного важнее позиция человека как гражданина своей страны", - написал пользователь под именем Дима Боргер.

Судя по комментариям, люди ждут от Марии активности на тему продвижения законопроекта о расширении перечня доступного легального оружия и оптимизации законодательного регулирования сферы оружия и самообороны. Это то, чем она занималась до отъезда в США. Мария была известна как создатель и руководитель общественной правозащитной организации "Право на оружие".

Пост Марии Бутиной о паспорте.Фото: скриншот сайта

Слова поддержки Марие пишут не только русские. Некий Harold Hoover поздравил девушку с возвращением домой и сообщил, что посылал ей в тюрьму рождественскую открытку с множеством марок для почтовых отправлений. Но письмо вернулось мужчине обратно. Оно было вскрыто и проштамповано сообщением о том, что заключенным не разрешается получать письма.

"Я просто подумал, что вы должны знать, что усилия некоторых людей, оказывавших вам поддержку, пресекли. Несмотря на это, я нашел другие способы поддержать вас. Мне так жаль и стыдно, что ФБР и лакеи Обамы привели к тому, что ваш опыт в США оказался абсолютно бесполезным. Чем больше западные русофобы пытаются дискредитировать и демонизировать все, что происходит в России, тем больше западные граждане ценят Россию" - написал Harold Hoover.

Напомним, Мария Бутина отбывала наказание в Америке за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также за то, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушка отсидела почти 18 месяцев - с середины июля 2018 года по конец октября 2019 года. Ее освободили на 10 дней раньше срока.

По прибытию на родину Бутина поблагодарила всех, кто содействовал ее возвращению, а также дала интервью различным СМИ. Мария рассказала, что ее допрашивали 52 часа практически без перерывов, а пережить заключение ей помогало жесткое расписание, спорт и христианская вера.

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