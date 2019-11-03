2019-11-03T08:26:17+03:00
Общество

Жительница Барнаула получила судимость за попытку быстро устроиться в «Ленту»

Женщина предоставила работодателю поддельный документ
Анастасия Корягина
Поделиться:
Личная медицинская книжка.Личная медицинская книжка.Фото: Анастасия Корягина
Изменить размер текста:

В Барнауле вынесли приговор женщине, которая подделала документ ради трудоустройства в гипермаркет «Лента». Она купила санитарную книжку с подписями и печатями, по факту не проходя ни медицинское обследование, ни необходимое для этой профессии обучение.

Как рассказала «КП-Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова, обвиняемая хотела устроиться помощником пекаря в гипермаркет «Лента». По закону ее могли взять только при наличии личной медицинской книжки. Кроме того, для допуска к этой работе кандидатка обязана была обучиться азам СанПиН.

Сначала все шло хорошо: женщина пошла в медицинскую организацию, уполномоченную на выдачу медкнижек. Но воспользоваться услугами этой компании она не успела: в фойе соискательница встретила незнакомку, которая пообещала все сделать быстро, без траты времени на медобследование и обучение, а главное – всего за две тысячи рублей. Это предложение показалось женщине привлекательным, и она согласилась.

Через пару дней незнакомка и вправду отдала готовую поддельную медкнижку с печатями и подписями. В ней было указано, что кандидатка в пекари якобы полностью здорова, готова к работе и знает санитарные правила и нормы. Зная, что нарушает закон, женщина все равно пошла с поддельным документом устраиваться на работу. Оттуда ее отправили в Центр гигиены и эпидемиологии на аттестацию. Там и вскрылся обман. Сотрудники центра написали заявление в полицию.

На суде прокуратура не настаивала на строгом наказании для обманщицы, поскольку ранее она судима не была. Сама же обвиняемая попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, таким образом полностью признавая вину и лишая себя возможности оправдаться. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Кстати, медицинскую книжку по всем нормам закона она все-таки получила и устроилась работать помощником пекаря в другой супермаркет.

Справка

За подделку любых документов, будь то справка от врача или водительские права, предусмотрена уголовная ответственность. Наказание в зависимости от цели деяния пррописано в ст. 327 УК РФ, и варьируется от штрафа на сумму до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4-х лет.

Читайте также:

Почему пассажирку не пустили в поезд «Барнаул-Москва»

Татьяна Рязанова пытается вернуть деньги за пропавший билет (подробнее)

Дерзкая официантка заплатит штраф за матерщину в адрес полицейского

Девушка унизила честь и достоинство правоохранителя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Новости 24
Очевидцы: пьяный барнаулец оказался под колесами автомобиля
В Алтайском крае хотят объединить две психбольницы
Общественники проверили опасные маршруты в школу в Барнауле
В Барнауле состоится фестиваль робототехники и технологий
Барнаульские архитекторы предлагают подобрать другое место для строительства отеля Radisson
Алтайский атлет Сергей Шубенков пропустит зимний сезон
Под Барнаулом закончили первый этап строительства гребного канала
Жители Барнаула могут проголосовать за территории для благоустройства
В Барнауле запретят ночную стоянку на нескольких улицах
В Алтайском крае открылся сезон охоты на пушных зверей
В выходные в Алтайском крае похолодает
Новосибирец спустился на параплане с Белухи
В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков
Частный сектор в Барнауле заменят высотками
Три года колонии получил водитель за смерть ребенка
Жесткое столкновение легковушек произошло в Барнауле
В центре Бийска разваливается кинотеатр
Регион семи зон: об особенностях алтайских почвенно-климатических зон
Футбольный проект «Новобранец/Легионер» стартует в Барнауле
Женщина сломала нос другой за громкие разговоры по телефону в Барнауле
Размытое кладбище в Рубцовском районе решили перенести
Когда и где на Алтае напишут итоговое сочинение
В Барнауле 28 тысяч жителей останутся без горячей воды
10 млн рублей направили на газификацию в Тальменском районе