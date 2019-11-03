Жительница Барнаула получила судимость за попытку быстро устроиться в «Ленту»

В Барнауле вынесли приговор женщине, которая подделала документ ради трудоустройства в гипермаркет «Лента». Она купила санитарную книжку с подписями и печатями, по факту не проходя ни медицинское обследование, ни необходимое для этой профессии обучение.

Как рассказала «КП-Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова, обвиняемая хотела устроиться помощником пекаря в гипермаркет «Лента». По закону ее могли взять только при наличии личной медицинской книжки. Кроме того, для допуска к этой работе кандидатка обязана была обучиться азам СанПиН.

Сначала все шло хорошо: женщина пошла в медицинскую организацию, уполномоченную на выдачу медкнижек. Но воспользоваться услугами этой компании она не успела: в фойе соискательница встретила незнакомку, которая пообещала все сделать быстро, без траты времени на медобследование и обучение, а главное – всего за две тысячи рублей. Это предложение показалось женщине привлекательным, и она согласилась.

Через пару дней незнакомка и вправду отдала готовую поддельную медкнижку с печатями и подписями. В ней было указано, что кандидатка в пекари якобы полностью здорова, готова к работе и знает санитарные правила и нормы. Зная, что нарушает закон, женщина все равно пошла с поддельным документом устраиваться на работу. Оттуда ее отправили в Центр гигиены и эпидемиологии на аттестацию. Там и вскрылся обман. Сотрудники центра написали заявление в полицию.

На суде прокуратура не настаивала на строгом наказании для обманщицы, поскольку ранее она судима не была. Сама же обвиняемая попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, таким образом полностью признавая вину и лишая себя возможности оправдаться. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Кстати, медицинскую книжку по всем нормам закона она все-таки получила и устроилась работать помощником пекаря в другой супермаркет.

Справка

За подделку любых документов, будь то справка от врача или водительские права, предусмотрена уголовная ответственность. Наказание в зависимости от цели деяния пррописано в ст. 327 УК РФ, и варьируется от штрафа на сумму до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4-х лет.

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