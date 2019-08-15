Почему пассажирку не пустили в поезд «Барнаул-Москва»

Жительница Барнаула Татьяна Рязанова, которую не пустили в поезд, пытается вернуть деньги за пропавший билет на поезд. Железнодорожники в свою очередь обвиняют ее в нарушении общественного порядка.

«Я была в крови, а они повели дышать в трубку»

- 3 июня я отправлялась на север в Пыть-ях, - рассказала Татьяна «КП»-Барнаул». - Купила билет на прицепной вагон за пять тысяч рублей. Но в итоге билет пропал.

По словам Татьяны, придя на вокзал, она, споткнувшись о свои сумки, упала на перроне и рассекла бровь.

Татьяна сделала селфи в тот злополучный деньФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Пала головой на тротуарную плитку. Кровь капала на асфальт, было очень больно, даже страховой билет был в крови, которым я вытиралась. Мне нужна была помощь, хотя бы бинт, - вспоминает женщина. - Но вместо этого проводник брезгливо сказал, что меня не посадит, вскоре появилась начальник поезда, объявила, что от меня пахнет спиртным и написала на билете «отказано».

После этого, по словам женщины, ее привели в медпункт и заставили дышать в трубку. Татьяна уверяет, что выпила немного. По ее словам, женщина-медик так и сказала, мол, тут бутылка пива.

По медицинским документам после освидетельствования у Рязановой было обнаружено 1,6 промилле (средняя степень опьянения). Там же на вокзале женщина потребовала вызвать «скорую». В медицинской справке из горбольнице № 1 написано, что ушибленная поверхностная рана левой брови санирована, данных на госпитализацию на момент осмотра нет.

Можно ли вернуть деньги?

- На следующий день я сфотографировала это место с каплями крови, пришлось снова купить билет, зашла к руководству вокзала, - рассказывает Рязанова. - Мне вежливо пообещали, что во всем разберутся, со мной свяжутся в течение месяца, но за целый месяц никто не позвонил.

Теперь Татьяна намерена добиться возврата потерянных пяти тысяч рублей.

- Может, для кого это пустяк, но для меня это – деньги, - подчеркнула женщина.

В официальном письме от Западно-сибирского филиала «Федеральной пассажирской компании», отправленном на претензию, разъясняется, что Татьяне отказали в посадке на основании подпункта «а» пункта 36 «Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте». По этому пункту пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда не возвращаются.

«Она напугала других пассажиров»

- Чем я мешала спокойствию? - спрашивает Татьяна. - Я бы села, умылась и заснула. Я не нарушала никакого общественного порядка, я даже в вагон не зашла.

Проводник Геннадий Сектарев, с которым мы созвонились, рассказал об инциденте так:

- Эта женщина сразу подошла неадекватная, перед этим растянулась у вокзала, пьяная. Когда пассажиры ее увидели, стали переговариваться о том, неужели ее посадят в вагон. Я вызвал начальника поезда и полицию. Конечно, женщина очень возмущалась, когда ей отказали в поездке. Но мы высаживаем пьяных.

- Она говорит: «Кровь капала, а вы брезгливо смотрели», неужели не могли помочь? - спросили мы Сектарева.

- Такого не было, что вы, если бы кровь капала, мы сразу бы дали аптечку, в каком бы состоянии она не была. Мы всегда оказываем помощь. Позавчера, 12 августа, например, мы спасли жизнь человеку. Пассажир, упал между рельсами в приступе эпилепсии. Я сразу выскочил, вилку в рот, набок его, другая проводница в медпункт побежала, мы все правильно сделали, врачи сказали.

Начальник поезда № 136 Ирина Аношина, с которой мы созвонились, тоже вспомнила эту ситуацию.

- Это был плацкартный вагон, там было много ребятишек. Один из пассажиров с дочкой сразу со страхом спросил: «Это что, она с нами поедет?» После этот пассажир написал благодарность примерно с такими словами: «Спасибо проводникам за работу, за то, что оградили нас от соседства с пьяной женщиной».

- Жаль, конечно, что так получилось, - добавила Аношина. - Но наша задача - заботиться о спокойствии всех пассажиров.

По словам Ирины Аношиной высаживать пассажиров из поезда им приходится довольно часто. По ее наблюдениям, раз в два рейса обязательно что-нибудь случается, чаще всего виной становится алкоголь.