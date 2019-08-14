Дерзкая официантка заплатит штраф за матерщину в адрес полицейского

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-14T15:35:22+03:00

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В Барнауле вынесли приговор 20-летней официантке, которая оскорбила полицейского. Девушка была против того, чтобы ее задерживали.

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, обвиняемая находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. За это ее задержали сотрудники полиции и доставили в отдел.

Там девушке разъяснили, что она совершила административное правонарушение, поэтому ей придется выплатить штраф. Молодая девушка была против такого расклада. Ее захлестнула обида, и, не справившись с эмоциями, официантка стала оскорблять сотрудника полиции нецензурной бранью в присутствии других людей.

В итоге на девушку завели еще и уголовное дело. Протрезвев, она во всем призналась, раскаялась и попросила рассматривать ее дело в особом порядке. Суд назначил ей максимально мягкое наказание - 5 000 рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU