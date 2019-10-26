2019-10-26T08:57:32+03:00
Происшествия

Родственникам погибшим в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса на алтайской трассе окажут помощь

Об этом заявил губернатор Алтайского края
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Число погибших в страшной аварии с участием микроавтобуса «Фиат Дукато» и минивена «Ниссан Пресаж», которая произошла утром 26 октября на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск (А-322) увеличилось до 8 человек. По официальным данным пострадавших тоже восемь – сейчас они находятся в разных больницах - в Топчихинской ЦРБ и Калманской ЦРБ. Туда выехали врачи Краевого центра медицины катастроф. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

- Как только их состояние стабилизируется, пациентов доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, - сообщили в Минздраве.

По данным МЧС, на месте происшествия организована работа психологов. Как сообщили правительстве региона, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится в курсе ситуации о произошедшем ДТП.

- Решается вопрос о помощи семьям погибших, - завили в пресс службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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