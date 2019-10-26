Родственникам погибшим в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса на алтайской трассе окажут помощь
Число погибших в страшной аварии с участием микроавтобуса «Фиат Дукато» и минивена «Ниссан Пресаж», которая произошла утром 26 октября на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск (А-322) увеличилось до 8 человек. По официальным данным пострадавших тоже восемь – сейчас они находятся в разных больницах - в Топчихинской ЦРБ и Калманской ЦРБ. Туда выехали врачи Краевого центра медицины катастроф. Медики оценивают их состояние как тяжелое.
- Как только их состояние стабилизируется, пациентов доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, - сообщили в Минздраве.
По данным МЧС, на месте происшествия организована работа психологов. Как сообщили правительстве региона, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится в курсе ситуации о произошедшем ДТП.
- Решается вопрос о помощи семьям погибших, - завили в пресс службе правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU