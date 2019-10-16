Лисы-охотники помешали самолету сесть в аэропорту Барнаула

Лисы-корсаки сделали подкоп под ограждением барнаульского аэропорта и помешали пассажирскому самолету сесть с первого раза. Воздушному судну пришлось зайти на второй круг, чтобы приземлиться. Инцидент произошел еще 18 августа 2019 года, но Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила об этом только сейчас.

Ведомство проводило проверку по данному факту на «Авиапредприятии «Алтай» и обнаружило нарушение требований воздушного законодательства. Как оказалось, целостность ограждения барнаульского аэропорта была нарушена: животные выкопали в земле яму, через которую «несанкционированно проникли» на взлетно-посадочную полосу.

Транспортный прокурор Барнаула внес директору «Авиапредприятия «Алтай» Виталию Архипенко представление с требованием устранить нарушение. Аэропорт исправил досадную оплошность и принял меры «к недопущению аналогичных фактов». Очевидно, на объекте будут тщательнее следить за ограждением.

Руководитель барнаульской организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» Артем Кучер рассказал, что визиты диких степных лисиц и других животных - далеко не редкость на территории аэропорта.

Корсак. Фото: Wim Stam (СС0, part from original)

«Я раньше работал в аэропорту, и там всегда бегали лисы, зайцы и суслики - у последних вообще рядом целая колония. Уследить за ними не всегда получалось. Животные осваивают территорию, их любопытство вполне объяснимо. А к шуму самолетов они привыкают», - объяснил ветеринар.

Специалист также пояснил, что при взлете и посадке самолетов часто погибают мелкие птички - от удара о воздушное судно. И лисы пытаются пробраться на взлетно-посадочную полосу, чтобы съесть их. Да и суслики, которыми корсаки также питаются, нередко забегают на территорию аэропорта. Животных влечет инстинкт охоты, и единственный способ с ними бороться - тщательно следить за ограждением и вовремя засыпать подкопы.

В целом состояние ограждения барнаульского аэропорта соответствует Федеральным авиационным правилам «Требования авиационной безопасности к аэропортам», отметили в прокуратуре. В пресс-службе «Авиапредприятии «Алтай» сообщили, что работают в штатном режиме, при этом никаких сверхмер принимать не намерены. По поводу охраны ограждения в аэропорту руководствуются законодательством РФ.

Справка

Корсак - это хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Он похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче. Питается в основном мелкими грызунами, пресмыкающимися, насекомыми, птицами и их яйцами, реже - ежами и зайцами.

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