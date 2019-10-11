2019-10-11T11:08:11+03:00
Происшествия

Boeing с треснувшим стеклом вторые сутки не может вылететь из Барнаула

САПОЖКОВА Александра
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Boeing компании «Аэрофлот»Boeing компании «Аэрофлот»Фото: предоставлено пресс-службой
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Boeing 737-800 с треснувшим стеклом вторые сутки не может вылететь из Барнаула в Москву.

Как сообщает «Банкфакс», самолет должен вылететь 11 октября в 20.20. Соответственно, к этому времени должны быть устранены неисправности (видимо, стекло заменят на новое). На рейс зарегистрированы 125 человек, часть из них улетели другими рейсами. Другие размещены в гостинице, им предоставлено питание, сообщили представители аэропорта.

Напомним, лобового стекло у Boeing компании «Аэрофлот» треснуло 10 октября около 05 часов 20 минут при подлете к барнаульскому аэропорту. Трещина пошла со стороны командирского места, разгерметизации салона и кабины не было. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 125 пассажиров (двое детей) и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку.

- Специалисты осматривают судно, опрашивают экипаж, проводят другие мероприятия, - сказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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