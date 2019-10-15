На Алтае отремонтировали сельский ДК на деньги футболиста Федора Смолова

В алтайском селе Костин Лог на днях закончили ремонт местного Дома культуры, деньги на восстановление которого дал известный футболист Федор Смолов.

Рабочие все же успели завершить ремонт крыши до наступления холодов и сезона дождей. Счастью местного населения нет предела!

- Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и переживал! Спасибо вам! Мы чувствовали вашу поддержку и это предавало нам сил и уверенности, что у нас всё получится, - говорят они. - Огромную благодарность выражаем ребятам, которые выполняли самую ответственную работу: снимали старый шифер и прикручивали профлист. Друзья, вы большие молодцы! Без вас ничего бы этого не получилось. Все жители нашего села вами безумно гордятся!

Федор Смолов

А еще жители села теперь, безусловно, гордятся и своим благодетелем – футболистом московского «Локомотива» и сборной России Федором Смоловым. Именно он перечислил на счет администрации 400 тысяч рублей. Как и заявлялось ранее, теперь Дом культуры будет носить его имя.

- Теперь, когда все строительные работы окончены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнем рассылать благодарственные памятные открытки! А также сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором - Федором Смоловым и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени, - добавляют в селе.

Дом культуры до ремонта (фото: Яна Федосеева)

Сможет ли Федор Смолов лично присутствовать на открытии обновленного Дома культуры, пока не ясно. Кстати, несколько дней назад спортсмен получил травму и примерно месяц не сможет тренироваться и выходить на поле. Так что свободного времени у него пока достаточно. Чем не повод прилететь на Алтай?

Напомним, в июле этого года во время эфира шоу Comment Out с участием футболиста Федора Смолова и певицы Ольги Бузовой, выпало задание перевести на ремонт сельского Дома культуры в Алтайском крае 400 тысяч рублей. Выполнить его должен был именно Смолов. В случае отказа спортсмену пришлось бы писать неприличный комментарий под фотографией Дмитрия Нагиева. Однако если бы он пожертвовал деньги, ДК присвоили бы его имя. Смолов согласился.