Футболист сборной России Федор Смолов оплатил ремонт сельского ДК на Алтае

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов во время шоу Comment Out перевел 400 тысяч рублей на счет сельского Дома культуры в Алтайском крае, где на эти деньги сделают ремонт.

Тяжелый выбор

Передача Comment Out выходит на канале «Чикен Карри» на Youtube. Гостями очередного выпуска стали футболист московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов и певица Ольга Бузова. По условиям проекта они должны были выполнять задания, либо, если отказываются, писать гнусные сообщения в социальных сетях звезд.

Так, Смолов вытянул карточку, на которой было задание перевести 400 тысяч рублей на счет Дома культуры в селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края, либо написать комментарий для Дмитрия Нагиева. Как оказалось, сумма для не самого бедного футболиста все же ощутимая и он серьезно задумался.

- Полностью оплатить ремонт крыши в Доме культуры села Костин Лог Алтайского края. Дому культуры присвоят ваше имя, - прочитал спортсмен задание. – Блин, прикольная тема.

Comment Out #11/ Ольга Бузова х Фёдор Смолов.Задание от сельского ДК на 14:50

Согласно объявлению на краундфайдинговой платформе, полная сумма для сбора 414 тысяч рублей. Из них успели собрать только 3400. Федору дали задание перечислить 400 тысяч рублей.

- Ты можешь подарить такую возможность Ольге, и тогда это будет «Дом-2 культуры», - пошутил ведущий.

- 400 тысяч! Вы прикалываетесь? Ну нет. Ну в смысле, это крутая идея, можно и так оплатить, но хочется и комментарий написать (Дмитрию Нагиеву, - прим.ред.). 400 тысяч для Дома культуры…Конечно это хорошая идея… Ладно, мне надо зайти в приложение и перекинуть деньги… А что такого? Дом культуры имени Федора Смолова! В селе Костин лог! Это же лучше, чем шампанское заказывать, лучше людям помочь. Блин, я смотрел у вас за пределы 50 тысяч рублей никто не выходил, - в конце посетовал футболист, но все же нажал на своем смартфоне нужную кнопку и перевел всю сумму.

Зрители в зале, Ольга Бузова и ведущий зааплодировали.

- Мы тобой гордимся, Федя, - сказала певица.

Хоть ДК Бузовой!

И это не шутка! Деньги действительно дошли до села Костин лог!

- Ой, мы сами до сих пор не верим, что деньги пришли, но это правда! Конечно, пригласим Федора в гости. Очень благодарны ему, - не скрывает радости в беседе с «Комсомолкой» главный специалист администрации сельсовета Ирина Кузнецова. - Когда-то в 90-х годах крыша нашего ДК была перекрыта, но видимо было перестроечное время и материалов было немного, поэтому, скорее всего, не хватало гвоздей или еще чего-то. С каждым годом шифер начал съезжать вместе со снегом. А в прошлом году были сильные бури и его просто сносило. Получилось так, что от дождей и снега крыша начала протекать.

В администрации подсчитали, что своими силами починить крышу не получится. Продвинутая сельская молодежь предложила разместить объявление на краундфайдинговой платформе. Как оказалось, идея сработала. Нашелся герой, который полностью оплатил ремонт. И согласно проекту теперь ДК будет носить имя Федора Смолова.

Федор Смолов на Comment OutФото: скриншот видео

- Да! Кроме шуток! Сельский Дом культуры имени Федора Смолова будет. Ничего страшного нет, даже если бы ремонт оплатила Ольга Бузова. Был бы ДК ее имени. Даже это бы приняли. Потому что нам помогли, нам сделали очень доброе дело, на что многие даже не рассчитывали, не ожидали, что что-то получится, - говорит Ирина Васильевна.

Кстати этот самый ДК, несмотря на довольно малую численность села (всего около 1300 жителей), является одним из главных мест притяжения людей, причем от мала до велика. Здесь и кружки, и хор ветеранов «Надежда», и фольклорная группа, и танцевальная группа для детей, и женский клуб «Калейдоскоп», и фитнес… Здесь же проходят праздники в честь Нового года, 8 марта, 23 февраля, дня села и т.д. Большой зрительный зал рассчитан примерно на 400 посадочных мест. Есть танцевальный зал, сельская библиотека и многое другое. Перечислять можно бесконечно. С осени по весну расписание полностью забито.

Деньги, которые собрали на ремонт пойдут исключительно на материалы. Работы местные ребята будут выполнять сами. Благо руки есть. Успеть должны до осени, до начала уборочной страды. А уже после этого своими силами постепенно приступят к внутренней отделке. Надо привести в порядок потолок и стену, по которой с крыши бежала вода.

Тот самый ДК (фото: Яна Федосеева)

- А в будущем мы хотим попробовать войти в муниципальную программу, заменить окна, двери, - говорит Ирина Васильевна.

В селе уже пообещали, что после того как ремонт будет выполнен, на открытие они обязательно позовут и своего героя Федора Смолова, а уж согласится ли он приехать – уже не важно. Главное – крыша на месте.

Не первый случай

Кстати, это не первый случай, когда знаменитости помогают Алтаю. Так в прошлом году хоккеист Илья Ковальчук продал подаренный ему после Олимпиады в Пхенчхане BMW X5, а деньги передал на лечение Якову Любченко из села Первомайское. Врачи поставили мальчику страшный диагноз – саркома и ему требовалась установка эндопротеза в колено. Сумма 2,7 млн рублей оказалась неподъемной для семьи школьника, но не для игрока сборной России. Причем спортсмен не просто перечислил на счет мальчика деньги, он лично и не раз приезжал к нему в гости, общался с ним и буквально задаривал подарками. К счастью, сейчас со здоровьем Яши все хорошо.

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