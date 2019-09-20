2019-09-20T04:43:33+03:00
Общество

Пацан сказал, пацан сделал: На Алтае начали ремонтировать ДК на деньги футболиста

На деньги Федора Смолова закупили весь необходимый стройматериал
Анна СЕМИНА
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Будущий ДК и Федор Смолов (фото: Яна Федосеева/Кадр шоу Comment Out)Будущий ДК и Федор Смолов (фото: Яна Федосеева/Кадр шоу Comment Out)
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В алтайском селе Костин лог, где совсем скоро появится Дом культуры имени Федора Смолова, начался долгожданный ремонт.

Администрация получила перевод футболиста, закупила весь необходимый для ремонта крыши материал и уже начала демонтаж старой конструкции.

- Сегодня третий день, как начали ремонт. Мы не должны подвести Россию! Мы ответственны перед всей страной! – говорит глава сельсовета Галина Шуллер.

Правда, так как все работы выполняются своими силами, без использования сторонних организаций, каких-то определенных сроков нет.

- У нас нет таких планов, как можем, так и делаем, но думаю, что в течение двух недель закончим. Точно не на месяц там работ. Осталось совсем немного - снять старый шифер и уже начнут укладку нового, - добавляет Галина Владимировна.

Кадр шоу Comment Out

Кадр шоу Comment Out

Напомним, в середине июля в эфир вышел выпуск шоу Comment Out с участием футболиста сборной России и московского «Локомотива» Федора Смолова и певицы Ольги Бузовой. Одним из заданий, которое выпало на долю спортсмена, был перевод 400 тысяч рублей на ремонт сельского Дома культуры в Алтайском крае, либо написать комментарий Дмитрию Нагиеву. Как признался сам Смолов, он был вполне не против оставить под постом известного шоу-мена какую-нибудь похабщину. А вот просто так расстаться практически с полумиллионом рублей за раз – это непростая задачка даже для него.

Пару минут, видимо для проформы, Смолов все же поломался, но когда Бузова сказала, что сама бы перевела деньги на ремонт ДК, тот сдался. Кстати, одним из «бонусов», который получил меценат – это именная табличка на здании Дома культуры. После того, как ремонт завершится, его официальное название будет звучать как «Дом культуры имени Федора Смолова».

После того, как ремонт полностью завершится, футболисту отправят приглашение на торжественное открытие обновленного ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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