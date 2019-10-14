Аномальная осенняя жара: на Алтае расцвели «Анютины глазки»

В осеннюю жару +20 на Алтае зацветают растения и просыпаются насекомые.

- У нас в саду чудо - в октябре зацвели «Анютины глазки»! - рассказывает дачница Ирина Павленина.

В садоводстве «Вагонник», что рядом с Баюновскими ключами, цветы вновь расцвели не только у нее одной. Жара на Алтае стала причиной и повторного цветения вербы, также цвели сирень, купальница и маральник.

- Это из-за погодной аномалии – такая летняя жара не характерна для октября, вот растения и обманулись. Сначала было резкое похолодание, они подготовились к спячке, и вот опять тепло, - объяснили «КП» специалисты кафедры ботаники Алтайского госуниверситета

- Это копеечные издержки глобального потепления, - говорит Виктор Ревякин, академик, доктор географических наук. - В последние годы это повторяется часто и уже мало кого удивляет.

Цикл потеплений, который идет в атмосфере, по словам Ревякина, должен закончиться (правда, непонятно когда точно) после этого будет резкое похолодание.

- Так что мы пока можем радоваться осеннему теплу, - улыбается Виктор Семенович.

Специалисты кафедры ботаники АлтГУ считают, что для растений и насекомых просыпание от спячки перед холодами – опасно. Если холода придут резко, деревья и цветы весной уже не зацветут, а божьи коровки, которые не успеют впасть в спячку, погибнут.

Кстати, по прогнозу погоды, 15 октября в крае уже будет не так солнечно, а кое-где пройдет дождик, а в четверг, 17 октября, нас ждет похолодание, дождь и даже мокрый снег.

Читайте также: Аномалия. В Алтайском крае из-за тепла повторно цветут деревья