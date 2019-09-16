Полчища божьих коровок атаковали Барнаул

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-16T17:22:19+03:00

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С приходом "бабьего лета" в Барнауле активизировались божьи коровки. Горожане видят насекомых в больших количествах в квартирах, на балконах, на улицах.

Так, жительница города Виктория Печеркина запечатлела насекомых на стене здания на пр. Комсомольском.

- Нашествие божьих коровок, - написала женщина в паблике "Барнаул 22", выложив видео.

- Осенью они готовятся к зимовке и ищут местечко потеплее, чтобы перезимовать и вывести свое потомство. Поэтому, когда начинает холодать, в конце лета летят ближе к жилью, - отметил один из пользователей сообщества.

Также комментарий оставил орнитолог Алексей Эбель:

- Это коровка-арлекин, или хармония изменчивая, исторически обитавшая в горных местностях Юго-Восточной Азии, в последние десятилетия очень активно расселяется, дойдя уже до Великобритании. В природе вид зимует в трещинах скал, устраивая там массовые скопления, именно поэтому осенью они появляются в городах, прилетая сюда порой за 100 и более километров: ищут места, где можно будет спрятаться на зиму.

В целом насекомые не доставляют неудобства горожанам, но некоторые отмечают, что божьи коровки иногда источают неприятный запах, а если облепят человека стаей, то могут и покусать.

ИСТОЧНИК KP.RU