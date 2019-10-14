2019-10-14T10:09:42+03:00
Общество

«Я был в шоке, когда узнал»: российский блогер подружился на Кипре с алтайским следователем-маньяком

Александр Сатлаев находился в федеральном розыске, но не стеснялся камеры [видео]
Юлия ЕВГРАФОВА
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Скриншот с видеоролика блогера Александра Зубко. Александр Сатлаев справа.Скриншот с видеоролика блогера Александра Зубко. Александр Сатлаев справа.
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Алтайский следователь-маньяк Александр Сатлаев, которого не так давно задержали на Кипре, снялся в ролике начинающего блогера из Ростова Александра Зубко. Они познакомились в хостеле в городе Кирения (Северный Кипр).

Как в своем блоге рассказывает ростовчанин, его путешествие на Северный Кипр началось 22 августа. Там он познакомился с иностранными туристами и парнем из Сибири. Улыбчивый и с виду очень добродушный блондин представился Алексом.

- Алекс у нас из Сибири. Наверное, он потерялся из России, просто мне не признается. Говорит, решил попутешествовать, - делится в своем блоге ничего не подозревающий о биографии нового знакомого путешественник Александр Зубко.

Северный кипр. Знакомство с парнем из России и парнем из Австралии...

Следователя-маньяка Александра Сатлаева совсем не смущает тот факт, что его снимают, и эти кадры позже будут выложены на ютюб-канале его приятеля из Ростова. Уже тогда он знал, что его объявили в федеральный розыск. На видео Сатлаев дает уроки английского языка блогеру и переводит ему фразы путешественника из Австралии, с которым они втроем гуляют по улочкам Кирении.

На кадрах видео алтайский насильник также безмятежно купается в Средиземном море и наслаждается концертом и общением с новыми знакомыми. Возможно, тогда он уже понимал, что скоро его задержат и хотел надышаться морским воздухом перед «длительной командировкой».

К слову, 31 августа ростовчанин улетел из Северного Кипра, а Сатлаев остался там. Позже из СМИ блогер узнал, что его новый знакомый все это время был в федеральном розыске и вовсе не является таким положительным, как ему показалось.

- Сейчас я немного отошел от этой ситуации, но когда только узнал – был шок. Мы жили в одном хостеле, общались, проводили вместе время, не было повода подумать о том, чем человек занимался ранее. Еще больше меня поразил тот факт, что я в шутку сказал, будто он потерялся из России. Толи у меня хорошо развита интуиция, то ли дар ясновидения, может мне надо пойти в программу «Битва экстрасенсов», - комментирует произошедшее в своем новом видео-блоке Зубко.

Ростовчанин также добавляет, что вместе с другими туристами он ходил со своим новым знакомым на море, готовил ужин, пел песни Григория Лепса.

- Если бы я знал про его предыдущий опыт, то предложил бы петь другие песни. Будьте осторожны со своими новыми знакомыми, - с грустью в голосе добавляет блогер.

Напомним, задержанного на Кипре алтайского следователя-маньяка Александра Сатлаева подозревают в очередном изнасиловании в курортной стране. Там беглец напал на женщину и украл у неё деньги. Позже потерпевшая пришла в полицию со своими братьями и сообщила, что во время нападения она также подверглась и сексуальному насилию.

К слову, алтайского насильника разыскивал Интерпол больше месяца. До этого Сатлаев 5,5 лет отсидел за изнасилование женщин. В марте этого года 27-летний экс-следователь вышел на свободу по УДО. А уже в августе было совершено нападение на жительницу Барнаула, в котором также подозревают Сатлаева.

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«Горбатого могила исправит!» - только и разведешь руками после этой истории. Когда в 2015 году стало известно, что тихий скромный парень, сын уважаемого судьи, старший следователь Следственного комитета Республики Алтай насиловал женщин и расследовал собственные преступления – все были просто в шоке. Никто и подумать не мог, что за маской интеллигентного, начитанного, веселого человека скрывается серийный маньяк (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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