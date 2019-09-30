Алтайского следователя-маньяка подозревают в изнасиловании четырех женщин на Кипре

Задержанного на Кипре алтайского серийного насильника Александра Сатлаева подозревают в изнасиловании. Об этом сообщают Kibris Gazetesi и другие кипрские СМИ. Напомним, что в курортной стране беглый алтайский серийный насильник напал на женщину: вначале сообщалось только о том, что преступник подошел к ней сзади и начал душить, а когда та потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро и убежал. Местные оперативники вычислили злоумышленника по камерам наблюдения.

Однако в свежих новостях с Кипра сообщается, что жертва, которая до этого говорила лишь про ограбление, пришла с братьями в полицию и заявила, что во время нападения подверглась еще и сексуальному насилию. После экспертизы генетические следы Сатлаева были обнаружены на ее полотенце.

Журналистам Кипра представитель полиции города Кириния Аднан Кардешлер заявил, что за последний месяц в городе произошло еще три случая изнасилования женщин. Причем все они имеют почерк, который был свойственен Сатлаеву – мужчина нападал на жертв сзади, придушивал их, а после насиловал. Сейчас задержанного Александра Сатлаева проверят на причастность к этим преступлениям.

Александр Сатлаев всегда был душой компании.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Напомним, больше месяца Интерпол разыскивал бывшего алтайского следователя, который отсидел 5, 5 лет за изнасилование женщин. В марте 2019 года 27-летний мужчина вышел на свободу по УДО, а в августе снова напал на жительницу Барнаула. Следователи вычислили бывшего коллегу по почерку. Женщина, прибежавшая в полицию рассказала, что насильник схватил ее сзади на шею, стал душить, изнасиловал и сбежал. Серия похожих преступлений прокатилась по Горно- Алтайску в 2013 году. Жертвами преступлений стали восемь женщин. Хотя, возможно, их было и больше. Некоторые дела об изнасилованиях вел.. сам Сатлаев. Пользуясь тем, что пострадавшие не видели его лица, он уговаривал их забрать заявления, мол все равно не найдем, да и показания путанные. Но изнасилований становилось все больше, некоторые жертвы, успевшие разглядеть лицо нападавшего, кивали на Сатлаева.

- Ошибаетесь, - это наш следователь,- говорили им. Сатлаев, чувствуя безнаказанность, перестал быть осторожным. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала его машину возле кафе, где он изнасиловал женщину. Тут и коллеги насторожились и взяли его стакан и сигарету как образец анализа ДНК. И тот совпал с образцами, найденными на теле жертв.

После отсидки и августовского рецидива Сатлаев кинулся в бега. На Кипр он успел въехать по своим документам через безвизовую для россиян Турцию. Тогда он еще не разыскивался Интерполом.

Сейчас в кипрских СМИ недоумевают, как человек, который совершил столько преступлений, получил такой мягкий приговор и вышел по УДО. По закону Турецкой Республики Северного Кипра, только за грабеж при отягчающих обстоятельствах преступнику грозит пожизненное заключение.

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«Горбатого могила исправит!» - только и разведешь руками после этой истории. Когда в 2015 году стало известно, что тихий скромный парень, сын уважаемого судьи, старший следователь Следственного комитета Республики Алтай насиловал женщин и расследовал собственные преступления – все были просто в шоке. Никто и подумать не мог, что за маской интеллигентного, начитанного, веселого человека скрывается серийный маньяк (подробнее)