Жители Заринска три года ждут чистую воду и травятся из колодца

СУ СКР по Алтайскому краю ведет доследственную проверку по факту публикаций в СМИ о жителях одного из микрорайонов Заринска, которые три года живут без водопровода. В Старом Балиндере воду берут из старого колодца, но она непригодна для питья. В городе уже зафиксировали несколько случаев заражения детей инфекционными заболеваниями.

Как ранее сообщала местная газета «Наш город Заринск», водопровод у людей есть, но из-за многочисленных повреждений он просто не функционирует и по словам местных властей, ремонту не подлежит. Дешевле воду привозить, чем ремонтировать водопровод. Однако привозят ее нечасто - раз в неделю по четвергам. Те, кто не может отпроситься с работы ради получения воды, пользуются заразным колодцем. Кстати, и привозная вода не подходит для питья - она техническая.

На строительство нового водопровода из бюджета уже выделили более 20 миллионов рублей по губернаторской программе «80х80», но местная администрация до сих пор не освоила эти деньги, как положено. Строить шестикилометровый водопровод в Заринске начали в 2017 году. Контракт выиграла компания «Строймастер». С бурением новой скважины возникали сложности из-за скалистых пород в земле. В июле 2019 года работу прекратили «из-за отпуска бригадира». Затем водопровод сдали и запустили, но скоро снова отключили из-за обнаруженных дефектов. К октябрю их так и не устранили.

Колодец на Старом Балиндере. Фото: Мария Вербицкая, «Наш город Заринск»

Директор ЖКУ Заринска Александр Лаговский в ответ на гневные расспросы людей уже предлагал им самим построить водопровод. Однако власти города еще в июне обещали, что воду подадут через месяц. Затем в 20-х числах сентября первый заместитель главы Заринска Сергей Пеньков говорил, что «никаких препятствий для подачи людям воды нет. «В настоящее время идет промывка, опрессовка и хлорирование. После всех этих процедур водопровод заработает. Случится это не позднее двух недель», - заверял чиновник. Однако эти обещания «не вступили в силу» - очевидно, из-за вновь возникших сложностей.

На следующей неделе в Алтайском крае начнутся заморозки, а еще недели через две уже запросто может выпасть снег. Если власти не дадут воду людям до зимы, им придется провести в беготне с ведрами еще минимум полгода, а то и больше.

В ходе проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц администрации города на предмет халатности.

Читайте также:

Коммунальщики в Заринске предложили жителям самим чинить водопровод (подробнее)

Главу Заринска торжественно проводили в отставку (подробнее)