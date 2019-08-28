Главу Заринска торжественно проводили в отставку

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-28T10:01:07+03:00

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На заседании Заринского горсовета, которое состоялось 27 августа, досрочно прекратили полномочия главы города Ивана Терешкина. Об этом сообщается на сайте администрации Заринска.

Так Терешкин был мэров Заринска с 2008 года. В мэрии перечислили множественные перемены, которые произошли за эти 11 лет правления.

Заринску был присвоен статус ТОСЭР, на протяжении последних лет город принимал участие в различных программах. Благодаря этому в микрорайонах частной застройки был построен водопровод, отремонтировали лифты, фасады и кровли многоквартирных домов, были привлечены значительные суммы в социальную сферу, построены новые спортивные объекты.

А уже в этом году при участии Терешкина в Заринске началось строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Также благодаря гранту Фонда кино в городе появился современный кинозал.

Стоит отметить, что указом главы региона Виктора Томенко Ивана Терешкина наградили медалью «За заслуги во имя созидания». Также ему присвоили звание «Почетного гражданина города Заринска».

К слову, на заседании также назначили временно исполняющего обязанности главы города. Им стал и.о. первого заместителя главы администрации Сергей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU