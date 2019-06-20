Коммунальщики в Заринске предложили жителям самим чинить водопровод

СЕГОДНЯ 05:44 2019-06-20T05:44:38+03:00

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В домах по улице Партизанской в Заринске вот уже несколько дней отсутствует водоснабжение. Коммунальщики устранять аварию отказались и предложили жителям бороться с проблемой самостоятельно.

Как пишут «Вести», в официальном уведомлении, которое жители домов получили из ООО «ЖКУ», говорится, что водопроводные сети, на которых и произошло повреждение, находятся в пользовании и эксплуатационной ответственности собственников домов, а потому устранение прорыва жильцы должны устранить самостоятельно. Компания предложила жильцам самостоятельно отремонтировать или заменить трубопровод.

Жильцов возмутил такой ответ коммунальных служб, и они обратились в местную прессу и в прокуратуру. Пока водоснабжение отсутствует, горожане вынуждены пользоваться уличной колонкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU