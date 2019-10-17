2019-10-17T08:01:13+03:00
Общество

Футболист Федор Смолов пообещал лично оценить ремонт сельского ДК на Алтае

Спортсмен пожертвовал на ремонт крыши 400 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Инстаграм Федора СмоловаИнстаграм Федора СмоловаФото: Скриншот сайта
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Футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов пообещал приехать в алтайское село, где его именем назовут Дом культуры.

Напомним, буквально на днях жители села Костин Лог сообщили, что наконец-то подошел к концу ремонт крыши местного Дома культуры. Поначалу деньги на восстановление кровли собирали по принципу «кто сколько сможет», а затем одна из активисток опубликовала на сайте краудфандинга объявление в котором говорилось, что тот кто пожертвует больше всех, его именем будет назван ДК.

Кадр шоу и Дом культуры до ремонта

Кадр шоу и Дом культуры до ремонта

Гостями одной из июльских передач шоу Comment Out, которое выходит на канале «Чикен Карри» на Youtube, стали футболист Федор Смолов и певица Ольга Бузова. Спортсмену выпало задание: написать скабрезный комментарий под постом Дмитрия Нагиева, либо перечислить на ремонт сельского ДК 400 тысяч рублей. Несколько минут Федор не мог решиться, но позже признался, что сумма хоть и ощутимая, но и написать комментарий известному шоумену он тоже хочет. В итоге Смолов все же перечислил нужную сумму.

Как рассказали «Комсомолке» в администрации села, деньги футболиста действительно пришли. На них закупили весь необходимый стройматериал. А вот работы выполняли своими силами. На днях был ввинчен последний саморез! О завершении ремонта селяне сообщили своему благодетелю и пообещали направить на его имя благодарственное письмо и приглашение на открытие. Судя по всему, информация до Смолова дошла. Накануне он опубликовал на своей странице в Instagram видео с поздравлением и пообещал по возможности непременно приехать в Алтайский край.

smolovfedor_10smolovfedor_10
с.Костин Лог+Фёдор Смолов
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- Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в Доме культуры. В отдельности хочу отметить ребят из проекта «Чикен Карри», особенно Сашу Гудкова и Вову Маркони. В свою очередь я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам на все посмотрю. Всем обнимашечки, - сказал Федор Смолов в своем видеообращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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