Алтайский профессор развенчал интернет-мифы о лекарствах

В Instagram набирают популярность блоги фармацевтов. Они объявили себя адептами доказательной медицины, и с удовольствием раздают советы подписчикам. Интернет-медики рекомендуют не употреблять противовирусные и гомеопатические средства, составляют «расстрельные» списки препаратов с «недоказанной эффективностью». Есть и противники подобной категоричности, которые ратуют за употребление поливитаминов для «повышения иммунитета» и пьют антибиотики при простуде. «Комсомолка» поговорила с профессором Алтайского государственного медицинского университета Александром Жариковым, который прокомментировал несколько популярных мифов о лекарствах.

Миф №1. В аптеках продают лекарства с недоказанной эффективностью и устаревшие препараты

– Глупости. Наверное, это просто чье-то личное мнение, а может, оно основано на каких-то интересах. Любой лекарственный препарат вносится в госреестр лекарственных средств. Попасть туда без официального разрешения соответствующих органов невозможно. Если эффективность препарата не доказана, результаты его исследований не убедили Минздрав – никто его не зарегистрирует.

В фармакологии лекарство считается эффективным, если после его употребления у пациентов наступает улучшение более чем в 80% случаев. Это проверяется еще на этапах доклинических и клинических исследований нового лекарственного препарата. Такой большой процент нужен, чтобы исключить эффект плацебо (самовнушения).

Фармация в АГМУ. Фото: пресс-служба АГМУ

Устаревшие лекарства со временем могут исключаться из госреестра. Регистрация препаратов должна периодически подтверждаться. В любом случае устаревший – не означает неэффективный, ведь перед попаданием в реестр он проходил клинические исследования. Гарантией эффективности можно считать факт нахождения препарата в госреестре.

Миф №2. Противовирусные препараты неэффективны

– Сразу скажу, что в отношении вирусных инфекций лучше профилактической вакцинации человечество еще ничего не придумало – несмотря на все многообразие препаратов, которые становятся более совершенными.

Вирус – это, по сути, нуклеиновая кислота в белковой оболочке, и для размножения и репродукции ему нужна клетка – например, человеческая. Попадая внутрь клетки, он начинает использовать ее ферменты, идет сборка новых вирусных тел – так осуществляется его размножение.

Поэтому, когда вирус попал в организм, очень сложно подействовать на него так, чтобы не нанести вред клетке человека. А ведь это главная задача. Борьба с вирусами – одна из основных проблем медицины на протяжении всей истории человечества.

Фармацевты в АГМУ. Фото: пресс-служба АГМУ

Но это не означает, что противовирусные препараты не обладают достаточной эффективностью. Есть те, которые действуют, когда заболевание уже развилось, и те, которые используются главным образом для профилактики. Против гриппа, например, Всемирной организацией здравоохранения официально рекомендован препарат осельтамивир, у нас есть также своя разработка – умифеновир. Никто пока не доказал, что он менее эффективен, чем зарубежные аналоги.

Миф №3. При ОРВИ достаточно пить чай и побольше отдыхать, организм справится сам

– Идти к врачу надо обязательно – неважно, в который раз вы простудились. Наверное, людей жизнь заставляет переносить болезни «на ногах», но вопрос визита к специалисту даже не обсуждается. Только врач сможет оценить, что происходит с пациентом, и назначить адекватное лечение. Грипп и ОРВИ – это не шутки, эти заболевания могут принести серьезные осложнения. И как бы банально ни звучало, самолечение – это вред.

Миф №4. Антибиотики эффективны при ОРВИ и гриппе

– Ни в коем случае. Антибиотики активны против бактерий, но не против вирусов. Бездумно употреблять противомикробные без назначения врача крайне опасно. Организм может выработать к ним резистентность (привыкание), и тогда препарат не сможет побороть заболевание, когда действительно понадобится.

Фармацевт в АГМУ. Фото: пресс-служба АГМУ

Так же ошибочно считать, что, например, при остром тонзиллите (ангина) надо пить противовирусные. Это бактериальное заболевание, тут нужны назначенные врачом противомикробные лекарства.

Миф №5. Для профилактики простудных заболеваний нужно употреблять иммуномодуляторы и витамины

– Ни иммуномодуляторы, ни витамины нельзя употреблять без назначения врача. Только специалист на основе анализов сможет определить, есть ли у человека иммунодефицит или дефицит каких-то витаминов – и назначить соответствующее лечение.

Миф №6. Гомеопатические средства более эффективны и безопасны

– Специальной комиссией, созданной при Российской академии наук, гомеопатия признана лженаукой. Тем не менее, гомеопатические препараты, как таковые, не запрещены.

В моем личном понимании их эффективность доказать сложно. Тот массив научных данных, описывающих механизмы действия лекарств и их побочные эффекты, сложно применим к гомеопатии. Ведь в классической медицине главным образом используется принцип аллопатии – принцип противоположности. Гомеопатия придерживается принципа лечения подобного подобным в микроскопических дозах.

Миф №7. Если в инструкции препарата из побочных эффектов указана только аллергия – это пустышка

– Эффективность – это наличие лечебного, то есть полезного действия. А наличие побочных, то есть вредных для здоровья эффектов – это токсичность. Эти два понятия тесно сопряжены, но это не одно и то же.

Александр Жариков – проректор и заведующий кафедрой фармакологии АГМУ, доктор биологических наук. Фото: пресс-служба АГМУ

Нужно понимать, что не существует абсолютно безопасных лекарств, все они по своей природе ксенобиотики – то есть чужеродные нашему организму. Их токсичность в строго обязательном порядке проверяется еще на этапе доклинических исследований. Лекарственные препараты регистрируются и выпускаются на рынок только в том случае, когда их токсичность адекватно соответствует их пользе и целям медицинского применения. Польза от препарата должна превышать вред, это основа основ.

Что же касается именно аллергии, то она относится к так называемым непредсказуемым побочным эффектам. Ее можно прогнозировать только вероятностно на основе данных об истории применения препарата.

Миф №8. Если сложно попасть к врачу, лучше купить лекарство по совету фармацевта

– Нет, не лучше. Да, ритм жизни современного человека не всегда позволяет ему наведаться к врачу. А если проблемы со здоровьем не очень серьезны, люди чаще всего пускают все на самотек. Им проще зайти в аптеку и спросить препарат.

Фармацевты и провизоры действительно могут и должны консультировать людей, но их полномочия ограничены. Они не имеют права ставить диагноз и назначать лечение. Решение об этом принимает врач. Но могут при наличии назначения врача посоветовать на выбор аналоги препаратов или рассказать поподробнее о действии лекарства и побочных эффектах.

Справка

Александр Жариков – заведующий кафедрой фармакологии Алтайского государственного медицинского университета, доктор биологических наук, профессор, фармаколог.

С отличием окончил в 2004 году фармацевтический факультет АГМУ. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Феномен ускользания фармакологического эффекта фуросемида в условиях длительного введения». В 2012 году защитил докторскую диссертацию на тему «Новые фармакологические подходы к лечению мочекаменной болезни». Автор более 150 научных работ и 15 патентов на изобретение. Руководитель направления исследований по разработке новых лекарственных препаратов в Алтайском крае в рамках государственного задания Минздрава РФ.

Читайте также:

Алтайские онкологи рассказали, к чему может привести самолечение

Заказывать препараты, не посоветовавшись с лечащим врачом, смертельно опасно (подробнее)

Уникальная операция: алтайские врачи сделали из кишки пищевод

Теперь 16-летняя пациентка сможет жить полноценной жизнью (подробнее)