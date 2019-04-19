2019-04-18T18:57:22+03:00
Здоровье

Уникальная операция: Алтайские врачи сделали из кишки пищевод

Теперь 16-летняя пациентка сможет жить полноценной жизнью
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Юрий Тен и пациентка. Фото: Предоставлено министерством здравоохранения Алтайского краяЮрий Тен и пациентка. Фото: Предоставлено министерством здравоохранения Алтайского края
Изменить размер текста:

Алтайские врачи провели одну из самых сложных операций по пластике пищевода. Хирурги говорят, это даже сложнее, чем операция на сердце. Пациенткой стала 16-летняя девушка, которая просила не называть ее имя. 13 лет назад она получила ожог пищевода щелочью и с тех пор была вынуждена проходить через тяжелые процедуры под наркозом. Каждый месяц врачи расширяли ее пищевод с помощью специального инструмента.

Как правило, при ожоге пищевода 98% пациентов удается вылечить бужированием – растягиванием пищевода, но остальным без хирургического вмешательства не помочь. По официальным данным, ежегодно в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства бужирование пищевода проходят около 120-130 юных пациентов.

В последнем случае эти меры не помогали – орган продолжал сужаться. Чтобы дать возможность девочке вести обычную жизнь, было принято провести пластику пищевода.

- Это редкая операция, ее мало где делают. Системно ее проводят в Ростове-на-Дону, Москве, Барнауле и Петербурге. В России ежегодно делают около 50-60 таких операций. Она рисковая, так как может случиться отторжение трансплантата, и тогда потребуется новое вмешательство, а это еще сложнее, - рассказал главный детский хирург Алтайского края Юрий Тен.

В Барнауле операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Сейчас девочка готовится к выписке. Кстати, на заре, когда у нас в стране только начали делать такие вмешательства, операция длилась около 18 часов.

- За это время хирург успевал два раза поесть и 15 минут поспать, - говорит Юрий Тен.

Как сообщает краевое министерство здравоохранения, суть операции в том, что в животе пациента для трансплантации берут кишку, проводят ее за грудиной и вшивают в желудок. Кишечник после восстанавливают. Затем убирают прежний пищевод, и пациент может питаться в обычном режиме.

Через месяц пациентка Юрия Тена должна вернуться в медицинское учреждение. Ее ждет еще одно хирургическое вмешательство, после которого она сможет вести полноценный образ жизни. По словам школьницы, первое, что она хочет попробовать – это шашлык и многое другое, чего раньше было нельзя .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Аденоидит у детей: симптомы, лечение, профилактика в домашних условиях
На приеме у педиатра часто можно услышать: мой ребенок пошел в детский садик и начал постоянно болеть. Смена обстановки – это зачастую новые микробы, а они могут спровоцировать аденоидит у детей
Тонзиллит у детей: симптомы, лечение, профилактика в домашних условиях
Ребенку больно глотать, у него высокая температура и нет аппетита? Вполне вероятно, что это первые симптомы тонзиллита. Тонзиллит у детей - это инфекционное заболевание глотки, которое сопровождается воспалением нёбных миндалин
Острый тонзиллит у взрослых: симптомы и лечение
Острый тонзиллит у взрослых – это воспаление миндалин (как правило, небных). Причиной воспаления становятся вирусы и бактерии (бета-гемолитические стрептококки, стафилококки и пневмококки), а также переохлаждение и недостаток витаминов
Четыре прорыва в мировой медицине для лечения рака простаты: что доступно пациентам в России
В Сеченовском университете прошла международная конференция, где ведущие российские и европейские врачи-урологи поделились опытом передовых методов лечения самого частого онкозаболевания у мужчин
Острый фарингит у взрослых
Беспокоит боль и жжение в горле, и даже глоток воды вызывает неприятные ощущения? Не спешите скупать в аптеке спреи для горла, а лучше обратитесь к отоларингологу. Острый фарингит легко перепутать с ангиной, вот только лечится он совершенно иначе
Глава европейского офиса ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде
Руководитель программы по вопросам питания, физической активности и ожирения Всемирной организации здравоохранения рассказал «КП», как уберечься от самого вредного продукта
Новости 24
Барнаулец пытался продать устройство для записи звука под видом флешки
Пьяная рубцовчанка обворовала соседей и обвинила в этом вымышленную женщину
Пятерых парней обвиняют в кражах из автомобилей и угонах
Барнаульское «Динамо» уступило «Сахалину»
Барнаульцы смогут проверить состояние здоровья в ТЦ «Пионер»
Жители Алтайского края смогут обменять мелочь на купюры и памятные монеты
В Алтайском крае перекрыли трассу из-за плохой видимости и гололеда
В Бийске проведут капитальный ремонт 43-х многоквартирных домов
Жителя алтайского села подозревают в убийстве зятя за былые обиды
Два депутата Бийской гордумы сложили свои полномочия
Жители барнаульских поселков остались без света и воды
Госавтоинспекция Барнаула просит водителей быть аккуратнее
Женщина купила авиабилеты на подставном сайте и потеряла более 30 тыс. рублей
Жительница Барнаула убила бывшего сожителя кухонным ножом