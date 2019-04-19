Уникальная операция: Алтайские врачи сделали из кишки пищевод

Алтайские врачи провели одну из самых сложных операций по пластике пищевода. Хирурги говорят, это даже сложнее, чем операция на сердце. Пациенткой стала 16-летняя девушка, которая просила не называть ее имя. 13 лет назад она получила ожог пищевода щелочью и с тех пор была вынуждена проходить через тяжелые процедуры под наркозом. Каждый месяц врачи расширяли ее пищевод с помощью специального инструмента.

Как правило, при ожоге пищевода 98% пациентов удается вылечить бужированием – растягиванием пищевода, но остальным без хирургического вмешательства не помочь. По официальным данным, ежегодно в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства бужирование пищевода проходят около 120-130 юных пациентов.

В последнем случае эти меры не помогали – орган продолжал сужаться. Чтобы дать возможность девочке вести обычную жизнь, было принято провести пластику пищевода.

- Это редкая операция, ее мало где делают. Системно ее проводят в Ростове-на-Дону, Москве, Барнауле и Петербурге. В России ежегодно делают около 50-60 таких операций. Она рисковая, так как может случиться отторжение трансплантата, и тогда потребуется новое вмешательство, а это еще сложнее, - рассказал главный детский хирург Алтайского края Юрий Тен.

В Барнауле операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Сейчас девочка готовится к выписке. Кстати, на заре, когда у нас в стране только начали делать такие вмешательства, операция длилась около 18 часов.

- За это время хирург успевал два раза поесть и 15 минут поспать, - говорит Юрий Тен.

Как сообщает краевое министерство здравоохранения, суть операции в том, что в животе пациента для трансплантации берут кишку, проводят ее за грудиной и вшивают в желудок. Кишечник после восстанавливают. Затем убирают прежний пищевод, и пациент может питаться в обычном режиме.

Через месяц пациентка Юрия Тена должна вернуться в медицинское учреждение. Ее ждет еще одно хирургическое вмешательство, после которого она сможет вести полноценный образ жизни. По словам школьницы, первое, что она хочет попробовать – это шашлык и многое другое, чего раньше было нельзя .