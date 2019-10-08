Могилки мертворожденных младенцев стояли пять дней незакопанными в Барнауле

Пять дней на кладбище Власихи могилки мертворожденных младенцев, тела которых не стали забирать родители (так называемый биоматериал), а также погибших людей, чья родня после их смерти не объявилась, стояли незакопанными. Всего девять могил, слегка присыпанных землей, тут же валяются надгробия, на которых можно прочитать фамилии и даты жизни и смерти. У детских стоит одна дата.

Погребение «безродных» оплачивается из городского бюджета – по 6838 рублей за могилку, надгробие, транспорт и прочие вещи, чтобы скромно и достойно проводить человека в последний путь. Как правило, наиболее тяжелую работу по рытью могил выполняют с помощью трактора, но во Власихе единственный агрегат почти на неделю вышел из строя из-за поломки. Получилось, что могилы выкопали, гробы туда опустили, а закапывать не стали.

Захоронение во Власихе.

Халатность и безразличие

По словам одного из сотрудников кладбища, руководство якобы не захотело дополнительно оплачивать ручной труд копателей, поэтому они оставили могилы «безродных» незакопанными.

- Там давно идет конфликт подчиненных с руководством. Люди не стали бесплатно выполнять тяжелую работу, их можно понять, - говорит сотрудник власихинского кладбища Владимир Каминский.

В МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» вопрос с оплатой отрицают.

- Это банальная русская халатность, - говорит руководитель предприятия Виталий Иконников. – Работники кладбища были обязано провести захоронение этих тел. Обязанность погребения лежит на старшем смотрителе, а на заведующем – обязанность обеспечить санитарное состояние кладбища и осуществлять контроль за своими работниками. Получается, один не сделал, второй не проконтролировал.

После ЧП начались проверки

После того, как один из сотрудников опубликовал видео, на кладбище начались проверки – со стороны следственного комитета и городской администрации.

- Как только была получена информация о факте ненадлежащего захоронения, руководители комитета по управлению муниципальной собственностью города выехали на место, одновременно МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» направила трактор на сельское кладбище для устранения ситуации. С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные. Ситуация была подробно разобрана, приняты меры по недопущению подобных происшествий в будущем, - сообщает пресс-служба города.

В настоящее время все могилы приведены в порядок. По итогам проверки действий администрации кладбища, руководителей похоронной службы и должностных лиц, виновных привлекут к ответственности.

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