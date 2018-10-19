2018-10-20T07:53:33+03:00
Общество

Новая мода на кладбищах: бронировать место и ставить памятник при жизни

Так, алтайский экс-чиновник построил для себя склеп за 20 млн рублей
Марина КОЧНЕВАИван ОЛЕКСЮК
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Склеп за 20 миллионов рублейСклеп за 20 миллионов рублейФото: Иван ОЛЕКСЮК
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На кладбищах Барнаула все чаще стали появляться безымянные памятники и даже целые мемориалы. Одна такая роскошная усыпальница (на фото) обращает на себя внимание на Черницком.

На входе, справа от сторожки, высится среди деревьев мощная «шкатулка» из резного гранита. Внутри – внушительный саркофаг. И никаких имен и дат.

- Интересно, чей это склеп? - спрашиваем у ребят, проходивших мимо с лопатой.

Те в ответ невозмутимо называют фамилию известного алтайского чиновника, еще недавно занимающего высокий пост в краевой администрации.

- Мы не ослышались, он же жив? - ошалели мы. - Шутки что ли здесь у вас такие?

- Никаких шуток, - пожали плечами благоустроители кладбища. - Товарищ построил его при жизни. Долго строили. Сначала на скрытой строительной площадке кран стоял. Плиты были завезены из Китая. Денег потрачено миллионов 20, а то и больше.

Склеп за 20 миллионов рублей Фото: Иван ОЛЕКСЮК

Склеп за 20 миллионов рублейФото: Иван ОЛЕКСЮК

- Я этого человека видел, у него позиция такая: «Я хочу, чтобы ко мне приходили и как на Ленина смотрели!» – рассказал один из дизайнеров, работающих в это время на кладбище. - Он не такими словами сказал, но намекнул. Слухи ходят, что он хочет бальзамироваться.

- У каждого свои тараканы, - пожали плечами кладбищенские сотрудники.

Как нам удалось выяснить, гранит на усыпальницу был привезен три года назад из китайского города Сэмен. Проектировал памятник известный барнаульский архитектор. Сам «мемориал» стоит на карельском граните. Вес мощного сооружения – 67 тонн.

Заказывают на всю семью

Роскошный склеп на Черницком – не единственный прижизненный памятник. По словам благоустроителей погостов, на Михайловском кладбище есть оградка, где «лежит» целая семья.

- И все живы, - рассказал рабочий по имени Сергей. - Имена главы семейства, детей написаны на камнях, нет только дат.

- К нам тоже бывали заказы сделать памятник заранее, - рассказали в одной из фирм, оказывающих ритуальные услуги. – Мы стараемся отговаривать - это не совсем этично, но старики, как правило, говорят, что они одиноки и хотят о себе позаботиться. После изготовления многие хранят эти плиты в гаражах.

«Чокаюсь сам с собой»

Скульптор Михаил Кульгачев не удивляется моде на преждевременные памятники.

- У меня были такие заказы и раньше, - рассказал Михаил.- В 1979- м году, например, один 35-летний москвич заказал себе и памятник, и оградку. Он с криминалом был связан, боялся, что подстрелят, не хотел родственников тревожить похоронными заботами. Посмотрел потом все готовое в собранном виде, оценил, разобрал и поставил в гараж.

По словам Кульгачева, этот заказчик, месяц назад ему позвонил.

- Представьте себе, почти сорок лет с тех пор прошло! - смеется скульптор. -Тот жив, здоров, говорит что умирать не хочет, а к памятнику своему в гараж приходит, когда хочется выпить, а не с кем. Беру, говорит, чарочку и чокаюсь с самим собой …

Кстати, это еще не все «байки из склепа», которые мы узнали, поговорив со служителями кладбищ. Продолжение следует.

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