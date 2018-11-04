Эхо лихих 90-х: Смотрители кладбищ о мафии с «калашами» и тайных захоронениях

4 Нояб. 04:00 2018-11-07T08:04:30+03:00

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"На кладбище ночью привозили тела после очередных разборок и нелегально хоронили в братских могилах", - ошарашил нас один из бывших смотрителей, которого мы застали на Черницком кладбище.

Корреспонденты «Комсомолки» подготовили цикл материалов о тайнах, которые хранят барнаульские кладбища. Сегодня – вторая серия.

Мы за другом, бери лопату

Наш собеседник по имени Игорь (имя изменено по его просьбе) несколько лет проработал на кладбище – днем копал могилы, ночью охранял территорию. В одно из дежурств в дверь охранника постучали….

- Говорят, не откроешь, мы дверь выломаем. Делать нечего, открыл – на пороге двое парней в черных плащах с «калашами» стоят. Они мне говорят, здесь нашего друга убили, надо его забрать. Бери лопату, - вспоминает Игорь.

Благоустройством могил занимаются организации и частникиФото: ОЛЕКСЮК Иван

По словам парня, ему едва удалось их убедить решить дело «легально».

- Приврал, что я человек маленький, и вообще не знаю, кого и где хоронят, поэтому нужно звонить начальнику. В итоге удалось согласовать эту внезапную эксгумацию с руководством. Утром парни оплатили квитанцию и уехали. Хотя бы ряд формальностей удалось соблюсти, - говорит Игорь.

Про нелегальные захоронения парень до сих пор боится рассказывать.

- Я толком ничего не видел, мне тогда четко объяснили, что выходить из сторожки ночью не следует, я и сидел молчком, пожить еще хотелось, - говорит бывший смотритель.

Расстреляли братки

На барнаульских кладбищах обрели свое последнее пристанище многие известные жители города: чиновники, народные артисты, ученые и… бандиты. Черные надгробия «братвы» служат молчаливым напоминанием о разгуле криминалитета в 90-е годы.

- Здесь раньше могила была, похоронили убитого бандита, - рассказывает живущий недалеко от Черницкого кладбища Николай, указывая на развилку перед погостом. – Этого парня братки расстреляли лет 20 назад. Я тогда только переехал в этот район, слышал автоматные очереди. Тогда сюда часто на разборки приезжали…

По словам нашего собеседника Николая, как-то он стал свидетелем, как несколько мужчин роют могилу.

- Днем было дело. Я пошел березовые веники заготавливать, смотрю, среди деревьев люди с лопатами. Я тихо подошел, они меня не заметили. Это точно не кладбищенские парни были – одетые в чистое, городские. Они копали могилу, рядом с ними тюк лежал... Я поглядел и потихоньку ушел от греха подальше, - вспоминает Николай.

У нас тут один позитив

Черницкое кладбище одно из самых крупных в Барнауле. Вместе с тем, оно и одно из самых престижных для захоронения – на входе установлены богатые монументы и даже целые мавзолеи. Один из них (за 20 миллионов) местный экс-чиновник построил себе при жизни - пока саркофаг пустует.

Сейчас кладбище обнесено забором, без разрешения смотрителя нельзя даже просто так где-то выкопать земли, чтобы подсыпать могилку, не говоря уже о том, чтобы вырыть нелегальную могилу.

Черницкое кладбище.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В последние годы, по словам местных жителей, кладбищенская жизнь проходит без происшествий – никаких разборок или скандалов.

- Да нет у нас никакого криминала, один позитив, - заверил заведующий Черницким кладбищем Константин Агафонов.

Да, беспредела стало меньше, - согласились благоустроители кладбища, с которыми нам удалось поговорить, но при этом прищурившись, заметили, что закопать на кладбище без суда и следствия могут и сейчас…

Продолжение следует…

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