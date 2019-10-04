Причиной задержки самолета «Аэрофлота» в Барнауле мог стать неисправный радар

Сегодня, 4 октября, в Барнаульском аэропорту им. Г. Титова вновь произошла внештатная ситуация – рейс компании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Москву еще в 07:05 по местному времени, задержали до вечера. По данным «Комсомолки», связано это с технической неисправностью судна.

О задержке рейса сообщили в региональном министерстве транспорта. Минтранс пояснил, что для комфортного ожидания пассажиров созданы все условия.

- По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании «Аэрофлот». На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания, - отметили чиновники.

Новый самолет, который, по всей видимости, вылетит на замену неисправному, отправится в путь с пассажирами в 19:30.

- Борт до устранения неисправности будет находиться в аэропорту Барнаула. Устранять причины неисправности будут представители перевозчика, - сообщили в аэропорту.

Тем временем, источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Комсомолке», что причиной многочасовой задержки стала неисправность радара.

- Лететь без радара – все равно, что с закрытыми глазами. Я бы не сказал, что это критично для посадки, есть другие системы, которые позволяют это сделать в безопасном режиме, - считает собеседник.

Напомним, буквально на прошлой неделе в аэропорту краевой столицы Boeing 767 совершил аварийную посадку. У самолета из Вьетнама загорелась стойка шасси. В результате эвакуации пострадали 56 человек.

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