2019-10-02T11:36:05+03:00
Общество

Как отбиться от маньяка, если он напал со спины

Советы и приемы от барнаульского эксперта
Юлия ЕВГРАФОВА
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НападениеНападениеФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Недавняя история с бывшим следователем-насильником Александром Сатлаевым, который вышел из тюрьмы и снова стал нападать на женщин, повергла в шок многих представительниц прекрасного пола. Преступника вычислили по его «подчерку». Сатлаев всегда нападал на своих жертв сзади, хватал за шею, слегка душил, а после насиловал. О том, как оказать сопротивление, если на тебя нападают со спины «Комсомолке» рассказал барнаульский инструктор по самообороне Иван Екимчуков.

По словам тренера, девушкам сложно нанести сильный удар нападающему, но необходимо знать, как его отвлечь. Поэтому первое, что нужно сделать – постараться не растеряться. Даже в такой стрессовой ситуации необходимо «включать голову» и искать открытые зоны у нападающего.

Прием 2.Видео: Иван Екимчуков

- Для любого удара необходим замах, свободное пространство. Для этого вам нужно знать некоторые хитрости. Удар больше делается не для того, чтобы поразить нападающего, а как отвлекающее действие. Когда человек ослабит охват, у вас будет время убежать или позвать на помощь. Еще это может и вовсе спугнуть нападающего, - говорит Иван Екимчуков.

Когда злоумышленник нападает со спины, он пытается придушить свою жертву. В таком случае нападающий упирается бедром в таз своей жертвы. Поэтому нужно убрать таз в сторону, одной рукой держаться за локоть недоброжелателя, другой попытаться надавить на глаза или ударить в переносицу. Помимо этого есть еще одна хитрость, о которой не стоит забывать.

Прием 1.Видео: Иван Екимчуков

- Если вас схватили сзади, нужно обеими руками взяться за руку противника, на сгибе руки есть небольшое расстояние, нужно туда поставить подбородок. Так можно выиграть себе время для дальнейшего сопротивления. После можно нанести какой-то удар. В таком положении у противника открыт живот, пах. А если девушка на каблуках это даже плюс, можно со всей силы наступить на ногу. В такой ситуации хороши все методы, даже самые банальные, - добавляет барнаульский инструктор по самообороне.

К слову, чтобы дать отпор в случае нападения, одними хитростями не обойтись. Лучше всего сходить хоть на несколько занятий по самообороне и отработать пару приемов. И конечно их нужно будет периодически повторять в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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