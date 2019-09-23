2019-09-23T13:02:01+03:00
Происшествия

Водителя, из-за которого девушку разорвало напополам, перевели в СИЗО

Пассажир, находившийся в авто в момент ДТП, до сих пор в тяжелом состоянии
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: Евгений ПлахотинФото: Евгений Плахотин
Изменить размер текста:

Водителя, насмерть сбившего 27-летнюю девушку в Бийске, из больницы перевели в СИЗО. В день трагедии они с другом захотели «продолжить веселье» и мужчина сел за руль выпившим.

Страшное ДТП обсуждали в Алтайском крае долго. Речь идет о трагедии, которая произошла в Бийске 31 августа. Рано утром на улице Советской, 197 водитель «Тойоты Премио» пытался скрыться от погони полицейских, в какой-то момент он потерял контроль над управлением и сбил 27-летнюю девушку. Удар был настолько сильным, что пострадавшую вмиг разорвало на две части.

В момент ДТП в «Тойоте» также находился пассажир – 35-летний друг виновника аварии. После случившегося мужчин с различными травмами госпитализировали в больницу.

- Мой муж находится в тяжелом состоянии, сейчас полностью на аппаратах жизнеобеспечения. У него травма позвоночника, шейного отдела, закрытая черепно-мозговая травма. Был очень сильный удар в грудную клетку, теперь из-за этого он не может дышать, - сообщила корреспонденту «Бийского телевидения» жена пострадавшего пассажира.

А вот самого 31-летнего водителя на прошлой неделе выписали и перевели в СИЗО. Выяснилось, что в тот злополучный день друзья (водитель и пассажир) выпивали. В какой-то момент они решили продолжить веселье и поехали отдыхать в другое место.

Стоит отметить, что жена пострадавшего пассажира была очень удивлена, когда узнала о случившемся. По её словам, супруг редко выпивал и был домашним. В семье у них все было хорошо, воспитывали двоих детей, на работе о мужчине отзываются только положительно.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, также проводятся экспертизы. Максимальное наказание, которое грозит водителю - 15 лет лишения свободы.

Напомним, погибшей девушкой оказалась 27-летняя Татьяна Аскендерова. В Бийск она со своей дочерью (девочка пошла во второй класс) переехала буквально незадолго до жуткой трагедии. А в то роковое утро девушка возвращалась с празднования дня рождения своей подруги.

Читайте также:

«Таня переехала в Бийск и решила начать жизнь с чистого листа»: кем была погибшая в жутком ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка
В Барнауле обокрали районную администрацию
В случайной драке в Барнауле убили 17-летнего парня
В Барнауле ураганный ветер повалил деревья
Эвелина Бледанс восхитилась отдыхом на Алтае
Студенты АлтГТУ конструируют модели сельскохозяйственных машин
У семи барнаульцев из 222 онкологи выявили рак во время профилактической акции
Зима в Алтайском крае будет теплее обычного
Бийчане негодуют из-за отмены садоводческих рейсов
Алтайский губернатор в ленточном бору высадил деревце с табличкой "ТоменкоВ"
В Барнауле будут судить обвиняемых в убийстве Михаила Седова
Сорок деревьев высадили в Заринске благодаря программе «Стальное дерево»
В Алтайском крае появилось почти 10 тысяч новых рабочих мест
Алтайские специалисты определяют валовые и подвижные формы кадмия в почве
Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября
На Алтае высадили 25 тысяч саженцев деревьев
На Алтае две тысячи пенсионеров поставили прививку от пневмонии