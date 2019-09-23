Водителя, из-за которого девушку разорвало напополам, перевели в СИЗО

Водителя, насмерть сбившего 27-летнюю девушку в Бийске, из больницы перевели в СИЗО. В день трагедии они с другом захотели «продолжить веселье» и мужчина сел за руль выпившим.

Страшное ДТП обсуждали в Алтайском крае долго. Речь идет о трагедии, которая произошла в Бийске 31 августа. Рано утром на улице Советской, 197 водитель «Тойоты Премио» пытался скрыться от погони полицейских, в какой-то момент он потерял контроль над управлением и сбил 27-летнюю девушку. Удар был настолько сильным, что пострадавшую вмиг разорвало на две части.

В момент ДТП в «Тойоте» также находился пассажир – 35-летний друг виновника аварии. После случившегося мужчин с различными травмами госпитализировали в больницу.

- Мой муж находится в тяжелом состоянии, сейчас полностью на аппаратах жизнеобеспечения. У него травма позвоночника, шейного отдела, закрытая черепно-мозговая травма. Был очень сильный удар в грудную клетку, теперь из-за этого он не может дышать, - сообщила корреспонденту «Бийского телевидения» жена пострадавшего пассажира.

А вот самого 31-летнего водителя на прошлой неделе выписали и перевели в СИЗО. Выяснилось, что в тот злополучный день друзья (водитель и пассажир) выпивали. В какой-то момент они решили продолжить веселье и поехали отдыхать в другое место.

Стоит отметить, что жена пострадавшего пассажира была очень удивлена, когда узнала о случившемся. По её словам, супруг редко выпивал и был домашним. В семье у них все было хорошо, воспитывали двоих детей, на работе о мужчине отзываются только положительно.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, также проводятся экспертизы. Максимальное наказание, которое грозит водителю - 15 лет лишения свободы.

Напомним, погибшей девушкой оказалась 27-летняя Татьяна Аскендерова. В Бийск она со своей дочерью (девочка пошла во второй класс) переехала буквально незадолго до жуткой трагедии. А в то роковое утро девушка возвращалась с празднования дня рождения своей подруги.

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