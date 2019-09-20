Ученые воссоздали внешность древнего денисовского человека по ДНК

Ученые из Иерусалима воссоздали внешность денисовского человека с помощью его ДНК. Исследование опубликовано в журналах Cell и Phys.org.

Напомним, денисовцы жили приблизительно 100 тыс. лет назад. Это была гораздо более развитая ветвь, чем предки современного человека или неандертальца - например, в Денисовой пещере на Алтае, где были обнаружены кости этого вида, была найдена древняя диадема. Она почти на 20 тыс. лет старше, чем похожие находки на крайнем Севере и Востоке Сибири. Или другая находка – костяная игла. Ее возраст составляет примерно 50 тыс. лет. Артефакт оказался почти на 10 тыс. лет старше предыдущей древнейшей иглы, которую нашли в Словении.

Так вот, ученые из Иерусалима проанализировали геном денисовского человека и сделали предположение о возможном фенотипе женщины.

- Мы предоставляем первую реконструкцию скелетной анатомии денисовцев, - говорит автор реконструкции Лиран Кармель из Еврейского университета Иерусалима. - Во многом денисовцы напоминали неандертальцев, в некоторых чертах они походили на нас, но в других были уникальны. Они имели более массивный череп и вытянутую зубную дугу.

Конечно, исследователи оговариваются – реконструкция облика лишь первая попытка, которая не претендует на стопроцентную достоверность хотя бы потому, что все найденные останки денисовца – это лишь фаланга пальца, три зуба и нижнюю челюсть.

Тем не менее, специалисты смогли выявить 56 анатомических особенностей, по которым денисовцы отличались от современных людей и неандертальцев, из них 34 - в черепе. Используя генетические данные для прогнозирования анатомических особенностей денисовцев, они воссоздали его внешность.

Денисовцы по своему развитию опережали современного человека как минимум на 10 тыс. лет. Но они исчезли почти без следа, растворились в других видах древнего человека, в том числе и в предке современного. Об этом говорят результаты исследований их генов, которые удалось извлечь из найденных костей. К слову, структура ДНК денисовца имеет 385 отличий от нашего. Это притом, что с неандертальцами нас разделают порядка 200 пунктов.

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