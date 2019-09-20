Пес, которого спасли из ямы с гудроном, оказался настоящим красавцем

Пес, который чуть не погиб в яме с гудроном, поправился и стал настоящим красавцем. Гудрошу (именно так его прозвали после случившегося) полностью очистили от битума, и его шерсть уже неплохо отросла. Молодой пес (ему примерно 3-5 лет) оказался довольно темпераментным. Пока кроме двух человек никого к себе не подпускает.

- Собака уже взрослая, со своими особенностями характера. Он часто пытается доминировать. Новому хозяину надо будет показать псу, что в иерархической лестнице он идет после человека. Уже звонили двое мужчин и предлагали его бить в целях воспитания, но это не правильный метод. Таким людям мы его точно не отдадим, - сказала организатор приюта «Бусинка» Светлана Абрамова.

Еще одной особенностью Гудроши является то, что ему нельзя жить на улице. После битума его шерсть может вырасти недостаточно густой, поэтому собака просто замерзнет.

Кстати, недавно пес был у ветеринара. Анализы показали, что собака здорова. От гудрона в ушах также удалось избавиться без применения наркоза. Кастрируют собаку позже, пока он на очереди с остальными животными приюта. Но если в скором времени для Гудроши найдется хозяин, то эту процедуру ему сделают незамедлительно. Таковы условия приюта.

Фото: Наталья Евдокимова

Интересно, что в «Бусинке» собаке дали новую кличку – Буран. Потому что старая (Гудроша) не нравилась большинству барнаульцев.

- Мы стараемся не давать собакам клички, они тогда больше привыкают к нам и потом других людей не могут принимать. Бураном мы называем пса очень редко, это скорее для того, чтобы люди понимали о какой конкретно собаке идет речь. Новый хозяин сам даст псу кличку, - отмечает Светлана.

Чтобы забрать Гудрошу (он же Буран), для начала нужно приехать в приют и познакомиться с ним. Только когда собака примет «чужака», и ее смогут отдать в новый дом. Работники приюта уверяют, что бояться этого этапа не нужно. Пес точно сможет стать для кого-то преданным другом и надежным защитником.

Напомним, неравнодушные барнаульцы 12 августа из ямы с гудроном достали собаку. Пес просидел в ней почти сутки, и если бы не спасители, собака могла и не выжить. Позже его отвезли в приют для животных «Бусинка». Там Гудрошу отмыли и выходили.

Читайте также:

Барнаульцы спасают пса, упавшего в яму с гудроном

12 августа неравнодушные барнаульцы провели целую операцию по спасению собаки, которая застряла в яме с гудроном. Животное провело в ней почти сутки и если бы не люди – вряд ли бы выжило. Сейчас за жизнь дворняжки борются ветеринары (подробнее)