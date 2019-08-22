Псу Гудроше под наркозом уберут оставшийся в ушах дёготь

Пес, которого несколько дней назад достали из ямы с гудроном, уже гуляет на поводке и учиться играть. Скоро животное отвезут к ветеринару, где проведут обследования, чтобы убедиться, что Гудроша здоров.

Выходили четвероногого бедолагу в частном приюте «Бусинка», где он находится до сих пор. Кстати, веселую кличку Гудроша дали псу не там, эта идея барнаульцев, которые следят за судьбой собаки в соцсетях. Сейчас животное почти полностью отмыли от гудрона. Под сгустками дёгтя все это время скрывалась очень милая дворняга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/727427" frameborder="0"></iframe> Гудроша на прогулке.Видео Светланы Абрамовой

По словам организатора «Бусинки» Светланы Абрамовой, он признает её как свою хозяйку, на прогулках лает на чужаков, а когда очень разыграется, прыгает на ручки. Пес явно понимает, что такое поводок и ошейник, поэтому с выгулом проблем нет. Только вот пока еще не научился играть с человеком. Иногда во время баловства может достаточно сильно прикусить.

Совсем скоро псу предстоит поход к ветеринару. Там у него возьмут кровь и сделают узи, чтобы убедиться, что его здоровью ничего не угрожает. Также собаку планируют кастрировать. Кстати, от гудрона пес еще избавился не полностью.

- Мы убрали только то, что было не так глубоко в ушах. Очень сложно все полностью вычистить, он не дается, трясет головой. Поэтому придется удалять остатки под наркозом. Думаю, и псу так будет комфортнее, - поясняет Светлана Абрамова.

Пес, которого отмыли от гудронаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Пока собаке не ищут нового хозяина, но барнаульцы все равно звонят с просьбой забрать Гудрошу. Правда предлагают взять его в частный сектор на цепь, но Светлана хочет отдать пса в квартиру или дом. Пока непонятно как гудрон повлиял на подшерсток. Сейчас собаку побрили, а когда шерсть отрастет, она может быть не густой. Тогда пёс просто не сможет жить зимой на улице.

Так звонили не только из краевой столицы, но и жители Красноярска и Краснодара. Но Светлана планирует отдать пса куда-то поближе, чтобы следить за его дальнейшей судьбой.

Таким пес был, когда его привезли в "Бусинку"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сейчас можно приехать с ним познакомиться, все же это взрослая собака и ему нужно сначала привыкнуть к человеку. У него уже есть свой характер и не факт, что он будет всех принимать. Вот сейчас он подпускает к себе только меня и еще одного сотрудника. Даже на наших дежурных рычит. Но все равно раньше, чем через несколько недель мы его не отдадим, - добавляет организатор приюта «Бусинка».

Напомним, собаку достали из ямы с гудроном 12 августа. Пес находился в ней около суток и мог погибнуть, если бы неравнодушные люди не оказались рядом.