Псу Гудроше под наркозом уберут оставшийся в ушах дёготь
Пес, которого несколько дней назад достали из ямы с гудроном, уже гуляет на поводке и учиться играть. Скоро животное отвезут к ветеринару, где проведут обследования, чтобы убедиться, что Гудроша здоров.
Выходили четвероногого бедолагу в частном приюте «Бусинка», где он находится до сих пор. Кстати, веселую кличку Гудроша дали псу не там, эта идея барнаульцев, которые следят за судьбой собаки в соцсетях. Сейчас животное почти полностью отмыли от гудрона. Под сгустками дёгтя все это время скрывалась очень милая дворняга.
Гудроша на прогулке.Видео Светланы Абрамовой
По словам организатора «Бусинки» Светланы Абрамовой, он признает её как свою хозяйку, на прогулках лает на чужаков, а когда очень разыграется, прыгает на ручки. Пес явно понимает, что такое поводок и ошейник, поэтому с выгулом проблем нет. Только вот пока еще не научился играть с человеком. Иногда во время баловства может достаточно сильно прикусить.
Совсем скоро псу предстоит поход к ветеринару. Там у него возьмут кровь и сделают узи, чтобы убедиться, что его здоровью ничего не угрожает. Также собаку планируют кастрировать. Кстати, от гудрона пес еще избавился не полностью.
- Мы убрали только то, что было не так глубоко в ушах. Очень сложно все полностью вычистить, он не дается, трясет головой. Поэтому придется удалять остатки под наркозом. Думаю, и псу так будет комфортнее, - поясняет Светлана Абрамова.
Пес, которого отмыли от гудронаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Пока собаке не ищут нового хозяина, но барнаульцы все равно звонят с просьбой забрать Гудрошу. Правда предлагают взять его в частный сектор на цепь, но Светлана хочет отдать пса в квартиру или дом. Пока непонятно как гудрон повлиял на подшерсток. Сейчас собаку побрили, а когда шерсть отрастет, она может быть не густой. Тогда пёс просто не сможет жить зимой на улице.
Так звонили не только из краевой столицы, но и жители Красноярска и Краснодара. Но Светлана планирует отдать пса куда-то поближе, чтобы следить за его дальнейшей судьбой.
Таким пес был, когда его привезли в "Бусинку"Фото: из личного архива героя(ев) публикации
- Сейчас можно приехать с ним познакомиться, все же это взрослая собака и ему нужно сначала привыкнуть к человеку. У него уже есть свой характер и не факт, что он будет всех принимать. Вот сейчас он подпускает к себе только меня и еще одного сотрудника. Даже на наших дежурных рычит. Но все равно раньше, чем через несколько недель мы его не отдадим, - добавляет организатор приюта «Бусинка».
Напомним, собаку достали из ямы с гудроном 12 августа. Пес находился в ней около суток и мог погибнуть, если бы неравнодушные люди не оказались рядом.
ИСТОЧНИК KP.RU