Месть со вкусом спайса. Жительница Барнаула сдала знакомого за кражу, а он её – за наркотики

37-летняя жительница Барнаула обратилась с заявлением в полицию по факту кражи фотоаппарата, графического планшета и пяти тысяч рублей. По мнению девушки, технику украл её знакомый, который в день пропажи её агрегатов приходил в гости.

Однако ему там были не рады. Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul, хозяйка дома выгнала непрошенного гостя. Он знал, что входная дверь была открыта, поэтому, когда бдительность девушки была усыплена, прокрался в дом и похитил из её сумки вышеописанное имущество. Воришку приметили, когда он скрывался под покровом ночи, перелезая через забор. Девушка тут же обратилась к полисменам.

Когда подозреваемого в краже задержали, он сдал хозяйку техники за распространение наркотиков. Правоохранители, честно говоря, были в шоке от сложившейся ситуации, и решили проверить заявительницу. Когда они вызвали девушку, чтобы рассказать о задержании предполагаемого преступника, они расспросили её о том, как она зарабатывает, а затем и вовсе попросили показать содержимое телефона. При понятых и сотрудниках оперативной группы в её телефоне нашли 16 фотографий с тайниками, в которых девушка прятала закладки с наркотическими веществами.

Таким образом, мужчина находится под подпиской о невыезде, а мадам арестована за сбыт наркотиков.

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