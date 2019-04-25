2019-04-25T16:11:35+03:00
Происшествия

В Барнауле врач-нарколог и ее пациент делали «закладки»

Анна СЕМИНА
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Подельников задержали с партией наркотиковПодельников задержали с партией наркотиковФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле пол суд пойдет врач-нарколог и ее пациент, которые делали «закладки» с наркотиками.

Следствие установило, что 27-летняя девушка и 43-летний мужчина делали на территории Барнаула «закладки» с наркотиками. Адреса они сообщали неустановленному лицу для последующего сбыта.

- 11 января их задержали с оптовой партией. В квартире, которую они арендовали, также полицейские нашли наркотики и приспособления для их взвешивания и упаковки, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Во время расследования выяснилось, что девушка является действующим врачом-наркологом, а мужчина ранее проходил у нее курс лечения от наркомании.

- Свои действия подельники объяснили необходимостью выплачивать кредиты и вносить арендную плату за съемную квартиру, - добавляют в ведомстве.

В настоящее время подельники заключены под стражу. Свою вину они признали. Максимальное наказание, которое грозит им – 15 лет лишения свободы. Суд состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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