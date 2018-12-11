2018-12-11T14:06:41+03:00
Происшествия

Член избиркома на Алтае попалась на закладке наркотиков

Ее супруг также замешан в деле
Анна СЕМИНА
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Супруги делали закладки по БарнаулуСупруги делали закладки по БарнаулуФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле состоится суд над супругами, которых обвиняют в распространении наркотиков.

Следствие установило, что в 2017 году, когда 37-летняя жительница Барнаула и ее 40-летний муж искали работу, то через интернет получили предложение стать курьерами и распространять по городу наркотики.

- Сначала они забирали оптовые кладки с расфасованными наркотиками. Адреса им через мессенджер скидывал «работодатель». После этого они делали разовые закладки в различных местах Барнаула. Затем сообщения с фото и описанием тайников отправляли заказчику. За свою работу они получали вознаграждение в 50 тысяч рублей в неделю, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Задержали курьеров в марте этого года. Против них завели уголовное дело. Примечательно, что обвиняемая к тому же являлась членом участковой избирательной комиссии одного из районных сельсоветов края.

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