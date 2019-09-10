В Барнауле при раскопках ограду старинного склепа приняли за фундамент часовни

В Барнауле полным ходом ведутся исследования окрестностей старинного кладбища, которое находится на площади Свободы в границах улиц Ползунова и Пушкина. Для археологов крайне важно найти остатки часовни, построенной в 1909 году, чтобы точно обозначить исторические планы города и сопоставить данные с современным обликом города. На днях появилась информация, что остатки найдены.

Но, как утверждает краевед, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Александр Франц, эти сведения неверные, так как по документам часовня находилась в ином месте. И чтобы добраться до ее фундамента, придется перекопать сквер на пл. Свободы сразу в нескольких местах.

За остатки же часовни приняли ограды богатых склепов, в которых покоятся знатные горожане 18 века. В одном из них может быть похоронен Андреас Беэр. Он был значимой фигурой краевой столицы, в частности, под его руководством медеплавильный завод перепланировали в сереброплавильный.

Раскопки на площади СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Курирующий барнаульские «раскопки» инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ АлтГУ Владимир Семибратов рассказал, что работы ведутся строго в зоне аварийных участков, где в дальнейшем будет уложена плитка. Это сделано для того, чтобы не перекапывать уже отремонтированную дорогу и сквер площади Свободы - а именно там и может находиться часовня. В дальнейшем, как поступать с найденными остатками ограды и человеческими останками, решать будут коллегиально.

- Археологи сходятся на том, что человеческие останки должны быть захоронены. Их не будут передавать в музеи. Останки нужно торжественно перезахоронить на территории бывшего Нагорного кладбища, мы уже разговаривали с православными, они не против, - рассказал Александр Франц. - Скорее всего, они будут захоронены в братской могиле с памятником «Здесь покоятся первые горожане Барнаула», чьими усилиями создавалась краевая столица. Либо они будут похоронены в крипте – под основанием православной церкви Нагорного парка.

Что уже найдено на «раскопках»

В границах улицы Ползунова еще в 2017 году начали находить первые гробы с останками жителей Барнаула 18 века. Исторические артефакты находятся в крайне шатком состоянии, отдельные деревянные элементы буквально рассыпались в руках у исследователей. В 2018 году было принято решение проводить работы с участием археологов после того, как вновь были найдены скелеты людей и различные украшения. В августе этого года ремонтные работы проводились аккуратно, с участием археологов.

По данным ученых, в границах площади Свободы также должен покоиться изобретатель Иван Ползунов, но определить его останки будет крайне сложно.

- У Ползунова не было детей, и не было каких-то особых примет. Он не болел никакой болезнью, по которой его можно было бы опознать, - рассказывает Александр Франц.

6 сентября начались исследования богатых склепов, в одном из которых возможно захоронен Андреас Беэр. Его будет легко опознать, так как известен его потомок в седьмом поколении Николай Беэр, который проживает в Москве. Если археологи найдут останки его предка, он готов приехать в Барнаул, чтобы пройти генетическую экспертизу ДНК.

Памятник изобретателю Ивану ПолзуновуФото: БОРЗОВ Денис

Если удастся найти одного из известных людей Барнаула того времени, это уже станет прорывом, а их памятники – достопримечательностью, так как на сегодняшний день, к сожалению, туристам можно показывать лишь кусок улицы Ползунова и говорить: «Вот здесь где-то под асфальтом он и захоронен».

Историческая справка

Кто такой Андреас Беэр

За свою долгую, по меркам 18 века, жизнь - 55 лет - Андреас успел многое: командовал кораблем «Виктория», управлял несколькими оружейными заводами, участвовал в строительстве плотин, исследовал серебро-свинцовые месторождения и многое другое.

- Беэр определил, что на территории Алтая находятся огромные залежи серебра, смог оценить их колоссальный объем. Благодаря ему началась регулярная выплавка серебра, - рассказал Александр Франц.

Андреас переоборудовал медеплавильные заводы в сереброплавильные, наладил разработку Змеиногорского рудника, начал активно заселять алтайские земли. Под его руководством отлаженно заработало почтовое сообщение, по его указу и был построен первый деревянный собор Петра и Павла, рядом с которым его и похоронили.

Однако именем Андреаса Беэра не назвали в Барнауле ни улицы, ни проспекта, ни даже переулка.

Быть может, ситуация изменится, если найдутся его останки. Кстати, Андреаса найти в «богатых» склепах будет значительно проще, чем Ивана Ползунова, ведь Беэр захоронен вместе со своим 23-летним братом и младенцем-сыном, скончавшимся от болезни.

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