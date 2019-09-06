2019-09-06T12:12:04+03:00
Общество

В Барнауле при раскопках нашли часть старинной часовни

Ученые планируют определить историческое местонахождение здания
Анастасия Корягина
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Раскопки на площади Свободы.Раскопки на площади Свободы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В исторической части Барнаула ученые-археологи обнаружили остатки старинной часовни 1909 года постройки. Сейчас там ведутся аварийные раскопки с целью ремонта трубопровода и прокладки ливневой канализации.

Как рассказал ТАСС инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ АлтГУ Владимир Семибратов, археологические работы проводятся только на аварийных участках, где будет стройка.

«Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место - помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы», - рассказал Семибратов.

Дальнейшую судьбу часовни нужно решать коллективными усилиями, считает ученый. По его мнению, необходимо вскрыть весь периметр, чтобы понять куда она уходит. Пока лишь известно, что часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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