«Лежат - руки накрест…»: в старинной части Барнаула раскопали древнее захоронение

На площади Свободы в Барнауле в августе вновь обнаружили несколько захоронений. Найденным здесь гробам и скелетам горожане уже не удивляются. Ливневку прокладывают на месте первого барнаульского кладбища середине XVIII века. Рядом с выкопанной траншеей могут находиться кости таких знаменитых горожан, как Иван Ползунов, Андреас Беэр.

Первые старинные гробы на Ползунова были обнаружены летом 2017 года. Тогда работы были приостановлены. В прошлом году история повторилась, и общественники потребовали проведения археологических раскопок. По словам епископа Франца, склеп первого начальника Колывано-Воскресенских заводов Беэра находится практически в 15-ти метрах строительных работ.

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

В этом году городские власти, наконец, раскошелились на археологов. По словам, специалистов, только 9 августа были обнаружены пять захоронений.

- Пока прошел подготовительный этап, - комментирует Владимир Семибратов, руководитель группы археологов. - В среду, 14 августа, работы продолжатся. И то не факт, что в среду, там близко грунтовые воды, их должны откачать. Как только это произойдет, мы туда вернемся. Наша задача расчистить, сфотографировать, зарисовать, взять анализы. Находки, по всей видимости, после обработки и описания будут сданы в музей «Город».

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

- Трубы ливневки проходят буквально в нескольких сантиметрах от гробов 18 века, - рассказал епископ Александр Франц, побывавший на месте раскопок. - Покойные горожане лежали с руками, сложенными крест-накрест, сохранились крестики.

По словам Франца, в конце августа - начале сентября в Барнаул может приехать Николай Беэр, прямой потомок легендарного Андрея Беэра.

- Его очень волнует эта тема, он давно сюда рвется, - говорит Франц. - Возможно, к этому времени археологи обнаружат фундамент часовни и склеп одного из самых видных горожан.

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

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