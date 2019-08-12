2019-08-12T12:44:07+03:00
Общество

«Лежат - руки накрест…»: в старинной части Барнаула раскопали древнее захоронение

На улице Ползунова вместе со строителями работают археологи [фото]
Марина КОЧНЕВА
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Раскопки на улице ПолзуноваРаскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ
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На площади Свободы в Барнауле в августе вновь обнаружили несколько захоронений. Найденным здесь гробам и скелетам горожане уже не удивляются. Ливневку прокладывают на месте первого барнаульского кладбища середине XVIII века. Рядом с выкопанной траншеей могут находиться кости таких знаменитых горожан, как Иван Ползунов, Андреас Беэр.

Первые старинные гробы на Ползунова были обнаружены летом 2017 года. Тогда работы были приостановлены. В прошлом году история повторилась, и общественники потребовали проведения археологических раскопок. По словам епископа Франца, склеп первого начальника Колывано-Воскресенских заводов Беэра находится практически в 15-ти метрах строительных работ.

Раскопки на улице Ползунова Фото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

В этом году городские власти, наконец, раскошелились на археологов. По словам, специалистов, только 9 августа были обнаружены пять захоронений.

- Пока прошел подготовительный этап, - комментирует Владимир Семибратов, руководитель группы археологов. - В среду, 14 августа, работы продолжатся. И то не факт, что в среду, там близко грунтовые воды, их должны откачать. Как только это произойдет, мы туда вернемся. Наша задача расчистить, сфотографировать, зарисовать, взять анализы. Находки, по всей видимости, после обработки и описания будут сданы в музей «Город».

Раскопки на улице Ползунова Фото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

- Трубы ливневки проходят буквально в нескольких сантиметрах от гробов 18 века, - рассказал епископ Александр Франц, побывавший на месте раскопок. - Покойные горожане лежали с руками, сложенными крест-накрест, сохранились крестики.

По словам Франца, в конце августа - начале сентября в Барнаул может приехать Николай Беэр, прямой потомок легендарного Андрея Беэра.

- Его очень волнует эта тема, он давно сюда рвется, - говорит Франц. - Возможно, к этому времени археологи обнаружат фундамент часовни и склеп одного из самых видных горожан.

Раскопки на улице Ползунова Фото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице Ползунова Фото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице Ползунова Фото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на улице ПолзуноваФото: Олег УКЛАДОВ

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Первое кладбище на площади Свободы хранит много тайн. Два с половиной столетия назад здесь похоронили русского изобретателя Ивана Ползунова. Точное место захоронения до сих пор не установлено, но при этом барнаульские ученые считают, что среди обнаруженных останков его нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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